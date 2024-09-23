Некоторые пенсионеры могут получать более 20 тыс. грн выплат: кто именно и при каких условиях

В 2024 году максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 грн, и этот размер будет оставаться неизменным до конца года. Увеличение пенсий произошло из-за повышения прожиточного минимума, а дополнительная индексация осенью коснется пенсионеров в возрасте 70, 75 и 80 лет.

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OBOZ.UA разобрался, кто может получать максимальную пенсию и каков размер выплат. Одним из главных факторов повышения пенсий в 2024 году стал пересмотр размера прожиточного минимума.

Для лиц, потерявших трудоспособность, этот показатель на 2024 год установлен на уровне 2361 грн, что является основой для расчета минимальных и максимальных пенсионных выплат. Учитывая, что максимальная пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов, размер максимальной пенсии с 1 января 2024 года вырос до 23 610 грн, что на 2680 грн больше, чем в прошлом году.

Максимальные пенсии в Украине, как правило, получают государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, ученые и другие категории граждан, у которых был высокий заработок и большой трудовой стаж. Такие выплаты учитывают все возможные прибавки, доплаты, повышение и целевую помощь. Важно отметить, что в этот максимальный размер не входят дополнительные выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.

Средний размер пенсии в Украине также претерпел изменения. По состоянию на 1 июля 2024 года средняя пенсия для всех пенсионеров составила 5816 грн, а для работающих пенсионеров – 6216 грн. Это свидетельствует об определенном росте выплат, однако значительная часть пенсионеров продолжает получать низкие пенсии. Так, по данным Пенсионного фонда Украины, более 26% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц, и только 12,48% получают более 10 000 грн.

Хотя максимальный размер пенсии в 2024 году уже определен на уровне 23610 грн, правительство планирует провести еще одну индексацию выплат в конце года. Это касается преимущественно тех пенсионеров, которые достигнут возраста 70, 75 или 80 лет осенью или зимой. Индексация может способствовать дополнительному увеличению выплат этой категории граждан, но максимальный размер останется неизменным, поскольку он определяется из законодательных норм.

Особое внимание следует уделить пенсионерам, которые проживают за пределами Украины. Для них в 2024 г. продолжается обязательная процедура идентификации для подтверждения права на получение выплат. Идентификация может быть осуществлена через дипломатические учреждения, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или посредством видеосвязи. Важно своевременно пройти эту процедуру, поскольку в случае ее пропуска выплаты могут быть приостановлены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине действующее пенсионное законодательство позволяет любому получателю выплаты увеличить размер пенсии. К примеру, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплаты возрастет на 54%.

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