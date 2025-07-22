Виктор Андриенко из 'Шоу Долгоносиков' признался, какую пенсию получает: журналист не поверил услышанному

Украинский актер и звезда юмористической телепередачи "Шоу Долгоносиков" Виктор Андриенко рассекретил размер своей пенсии. По словам знаменитости, ежемесячно он получает до четырех тысяч гривен, а даже его звание заслуженного артиста Украины существенно не влияет на ситуацию.

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Как отметил актер в интервью Славе Демину, ему насчитали именно такую сумму из-за потери налоговых документов за 90-е годы. Когда журналист услышал размер пенсии звезды, был откровенно шокирован, ведь она не слишком превышает минимальные выплаты от государства.

"Я же работаю с 17 лет. И вот как-то там у них указано: минималка, плюс начинают накидывать, за звание соточку, плюс за это все. У меня проблема произошла. Не могут найти документы. Когда я был директором студии ("Автор". – Ред.), мы много зарабатывали и много платили налогов, а они потеряли те документы. Мы работали, это был 95 год, когда только-только начались идентификационные коды, налоговые. И это считается очень важным, потому что если ты тогда платил налоги, то совсем другая у тебя пенсия. Но они не могут найти документы эти. У меня пенсия три или до четырех тысяч максимум", – поделился артист.

По словам Виктора Андриенко, он продолжает зарабатывать на жизнь благодаря своему творчеству. Так, например, знаменитость стал режиссером аудиосказки для детей и работает над созданием мультфильма. Однако называть точную сумму своих доходов актер не захотел.

"Неважно, много или немного. Для вас это немного, а человеку дай Бог, чтобы эту пенсию разбросать по этим всем коммуналкам", – сказал артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что народный артист Украины Анатолий Матвийчук рассекретил свою пенсию.

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