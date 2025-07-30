Украинцам пересчитают пенсии: озвучены точные размеры новых выплат, некоторым повысят на две тысячи

Украинцам в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн. Это позволит увеличить максимальную выплату на 2030 грн. В то же время надбавка за сверхурочный (более 35 лет) стаж вырастет с 23,61 до 25,64 грн за год.

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Можно ли доверять этой информации? Такое повышение предусмотрено Бюджетной декларацией правительства. Однако точное решение еще не принято, оно будет только после того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2026 год. Однако точно можно утверждать, что такой рост минимальной пенсии предусмотрен оценками правительства.

Как в целом изменится пенсия в 2026-м:

минимальная пенсия должна вырасти на 203 грн (этого мало);

(этого мало); в марте 2026-го проведут индексацию – размер еще не известен;

из-за увеличения минималки гарантированная пенсия тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, вырастет с 3200 до 3 475,2 грн;

минимальная (и даже средняя) пенсия в Украине будет меньше, чем нужно для обеспечения базовых потребностей (фактического прожиточного минимума).

Показатель 2025 2026 Минимальная пенсия 2361 грн 2564 грн Максимальная пенсия 23 610 грн 25 640 грн Пенсия для 65+ от 3200 грн от 3475,2 грн Надбавка за сверхнормативный стаж (за год) 23,61 грн 26,64 грн

Пенсии не хватит даже на базовые потребности

Фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в июне 2025-го составил 7091,8 грн. То есть чтобы обеспечить минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, пенсионеру нужно 7091,8 грн в месяц. А средняя пенсия (без учета спецпенсий) – лишь 6410,17 грн. То есть абсолютное большинство пенсионеров находится за чертой бедности .

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту имеют почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, получатели пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и т.д. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

В этом году ожидать повышения пенсий не стоит. Минсоц еще в прошлом году анонсировал пенсионную реформу (ориентировочно летом), которая предусматривала перерасчет, в частности, старых выплат. Однако реформа так и осталась в планах – шансов на ее принятие все меньше, а сам документ остался лишь проектом.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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