'Какой голос, какой украинский язык!' Архивное видео 1997 года с Инессой Братущик и Орестом Хомой поразило сеть

Интернет стал свидетелем настоящего архивного впечатления – в сети всплыло старое видео программы "Музыкальная почта" с 1997 года, где ведущими были народные артисты Украины Инесса Братущик и Орест Хома. Украинцы были приятно удивлены тем, как менялась украинская эстрада и как выглядели популярные артисты более 25 лет назад.

Видео дня

Видео, вызвавшее бурю эмоций среди поклонников, показывает момент, когда Инесса и Орест поздравляли главного агронома Павла Григорьевича Дмитренко с юбилеем. Певцы читали теплое и душевное поздравление от работников сельскохозяйственного предприятия "Колос" из Винницкой области.

"А это письмо долго нас искало и пришло немного с опозданием. Лучше поздно, чем никогда. Работники сельскохозяйственного предприятия "Колос" из села Большие Мочулки Теплицкого района Винницкой области хотят поздравить главного агронома Павла Григорьевича Дмитренко с юбилеем. Ему исполнилось 45 лет. Хотим ему пожелать неба безоблачного, счастья безмерного, любви верной и всего наилучшего, чего можно пожелать хорошему и добродушному человеку", – сказали ведущие.

После этого на видео прозвучала песня Регины "Зачарую", которая прибавила настроения и завершила эфир на положительной ноте. Зрители заметили, как изменился музыкальный стиль и подача артистов, ведь это было то время, когда на украинской эстраде царили другие ритмы и мелодии.

С тех пор прошло четверть века, но эта запись привлекла внимание через свою теплоту и искренность, а также через живой и красивый украинский язык, прозвучавший в эфире. Это заметили в наше время украинцы в соцсети TikTok:

"Какой голос! Какой украинский язык!"

"Вот умели хорошо говорить раньше, и язык какой-то благозвучнее был..."

"Слушайте интонацию голоса. Как она спокойна, как она мирна. Кажется, так хорошо было жить в те времена. Нет никакого тремора, как сейчас".

"Инесса Братущик и Орест Хома, как мне нравилась эта певческая пара".

"У Инессы такой голосочек!"

В настоящее время Инесса Братущик и Орест Хома проживают за границей. В 2023 году, будучи вынужденными переселенцами, они поделились с журналистами своими переживаниями о войне и о том, как изменилась их семья после эвакуации в Канаду. Как отметила Инесса, они были вынуждены покинуть Украину из-за угрозы безопасности, ведь обстрелы в Киеве становились все интенсивнее. Важной частью жизни стала помощь другим украинским переселенцам, проводя благотворительные концерты и уроки для детей.

Инесса и Орест, которые вместе с 1990 года, имеют двух дочерей: Марианну, которая работает журналисткой, и Соломию, школьницу. Последняя, после того как вместе с семьей переехала в Польшу, впоследствии продолжила обучение в Канаде, изучая английский и активно занимаясь театром.

И хотя семья Братущик и Хомы живет за границей, они не забывают о своей Родине и планируют вернуться домой, когда ситуация позволит. Инесса отмечает, что даже в условиях эмиграции она активно поддерживает украинскую культуру и язык, работая с учениками и помогая переселенцам через благотворительные концерты.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети сплыло архивное видео победителей Нацотбора на Евровидение 2025 двух участников из трио Ziferblat. В кадре оказались братья-близнецы Валентин и Даниил Лещинские, снявшиеся в рекламе соусов "Чумак" в 2000-х годах.

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