'Как же больно': от тяжелой болезни умер 24-летний украинский режиссер Сергей Сасин

В возрасте 24 лет умер украинский режиссер Сергей Сасин. Причиной смерти стала онкологическая болезнь – рак кишечника с метастазами.

Об утрате сообщили его близкие в Facebook. В последние минуты жизни с ним находился брат. Дату и место захоронения не указывают.

"Сережа сегодня утром улетел в теплые края... Теперь сияет нам с небес, как сиял на земле... Лети-лети, мой братик Сергуняшик, я, твой Зязик, братик Назарк, был с тобой и слушал твое последнее дыхание..." – говорится в сообщении.

Под публикацией появились десятки комментариев со словами соболезнования. Люди пишут о неописуемой боли и несправедливости потери, благодарят Сергея за свет, который он нес, и выражают поддержку его семье:

"Светлый, храбрый, талантливый мальчик... Как же больно. Соболезнования семье".

"Володя, Назар и вся семья, примите искренние соболезнования с тяжелой потерей сына и брата Сережи. Плачем и скорбим вместе с вами. Светлая память и легких облаков тебе, Сережа".

"Неописуемая боль... Самый светлый в мире Сережа, с легкостью сияй в свете вечности! Мои соболезнования родным..."

"Какая неописуемая печаль и боль. Замечательный, наш светлый Сережа. Всем сердцем сочувствую родным и близким. Сил вам пережить эту ужасную потерю. Светлая память дорогому Сереже".

"Какая необъятная боль... И несправедливый мир. Плачу. Мои соболезнования родным и близким..."

О смерти режиссера также написали в Telegram-канале о кино "Черный лотос". Там вспомнили личную историю, когда Сергей лично сообщил и поздравил актера-режиссера Алексея Гладушевского (создателя "Черного лотоса") с отбором в спектакль в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

"24 года. Рак. R.I.P., Сергей Сасин", – указано в сообщении.

Сергей Сасин родился 23 мая 2001 года в Киеве. Он был режиссером и руководителем литературно-драматургической части Театра драмы и комедии на левом берегу в столице, где работал с молодыми художниками и участвовал в театральных проектах.

Более широкой аудитории Сергей Сасин известен как режиссер фильма "Несмеяна" (2022). Лента рассказывает историю 13-летней танцовщицы Леси, которая пытается найти баланс между жесткой реальностью и миром собственного воображения. Фильм обращается к темам взросления, внутренней свободы и психологической уязвимости ребенка.

