Как за много лет изменились ведущие легендарной 'Лото-Забавы': Лариса Руснак – модель, а Анатолий Гнатюк в концертно-фронтовой бригаде

Самая популярная государственная лотерея "Лото-Забава" в течение многих лет собирает перед экранами украинцев, которые хотят проверить свою удачу и получить впечатляющие призы. Соревновательный дух игры всегда поддерживали харизматичные ведущие, которые в нужный момент затягивают интригу, а затем искренне поздравляют владельца "счастливого билета" с победой.

С момента начала трансляции легендарной лотереи в 1999 году ее вели преимущественно актеры театра и кино, что придавало эфирам особую атмосферу. Как за много лет изменились звезды "Лото-Забавы" читайте в материале OBOZ.UA.

Лариса Руснак

Актриса была "лицом" лотереи в период с 2001 по 2019 годы на телеканалах "1+1" и "ICTV". Она покорила сердца аудитории своей харизмой, более того, попала в Книгу рекордов Украины как ведущая, которая дольше всех вела "Лото-Забаву".

И все же Лариса Руснак не зациклилась на одной сфере деятельности, поэтому в 2026 году попробовала себя в роли модели. Артистка открыла показ отечественного бренда MY THEATRE by Dariia Bila в рамках Недели моды в Париже.

Анатолий Гнатюк

Актер стал ведущим "Лото-Забавы" в 2003 году. Сначала Анатолий Гнатюк не расценивал съемки в телепроекте как стабильный этап своей жизни, однако в конце концов именно лотерея принесла ему узнаваемость.

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины артист, как и многие другие наши сограждане, не сидел сложа руки. Он вместе с единомышленниками создал концертно-фронтовую бригаду, которая заряжает защитников на победу.

"У нас замечательная команда. Мои друзья – актеры театра Франко, артисты Алексей Паламаренко и Андрей Романий. Помню, как мы возили волонтерку в Чугуев, где мы выгружали помощь во Дворце культуры, которого сейчас уже нет. Он разрушен. Тогда было не до аппаратуры и мы дали импровизированный концерт, где я пел а капелла. Впоследствии мы поехали в Волновахский район Донецкой области с гуманитаркой и концертом. Также выступали в семи километрах от края города Донецка. Это был 37 мотопехотный батальон", – описал свою деятельность актер в интервью изданию "Апостроф".

Виктор Андриенко

С 2001 по 2022 годы легендарную лотерею вел Виктор Андриенко. Актер до сих пор продолжает заниматься творческой деятельностью, однако акцент сместил на разработку детских проектов. Так, например, он является одним из авторов киносказки "Легенди Чарівнолісся", а также создателем фильма "Иван Сила".

После начала большой войны Виктори Андриенко даже не думал о том, чтобы покинуть родную страну. Он признавался, что имел не одну возможность выехать за границу, но не воспользовался ими: "У меня много было предложений от близких друзей уехать в Чехию, Америку, Берлин, Австралию. Однако я отказался. Зачем? Ты здесь должен быть. Мне кажется, так надо было".

Валентин Опалев

Вместе с Андриенко ведущим "Лото-Забавы" в свое время был и Валентин Опалев. Сейчас он продолжает заниматься актерской деятельностью, а также работает в сфере озвучки.

Василий Бендас

Актер был главной звездой государственной лотереи в течение года. После ухода от роли ведущего Василий Бендас снимался в телесериалах "Ноты и банкноты", "Полное мамаду", "Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Веселая хата", "Легенди Чарівнолісся" и других.

Со временем Василий Бендас отказался от суетливой жизни в столице и переехал в село Старые Кривотули, что на Ивано-Франковщине. Коллега актера Виктор Андриенко рассказал OBOZ.UA: "Если бы Василий оставался в Киеве, то много бы снимался. В театр мог бы вернуться. Но у него очень больная мама, которую не может оставить без присмотра. Когда надо наведаться по работе в Киев, его подменяет брат, но тот много работает, поэтому Василий может вырваться лишь на несколько дней".

