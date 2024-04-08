Как выглядит сегодня полицейская Людмила Милевич, которая в 2015 году стала звездой соцсетей из-за своей внешности. Фото

В 2015 году украинские соцсети покорила Людмила Милевич – киевская полицейская, которую записывали в модели из-за ее эффектной внешности. Многие называли сотрудницу правоохранительных органов "секс-символом", однако сама Людмила только сейчас призналась, что не воспринимала этот "титул" в положительной коннотации. Масла в огонь подливал и безосновательный хейт, пришедший к украинке вместе с популярностью.

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Милевич раскрыла, что прекратила службу в патрульной полиции еще летом 2022 года. В настоящее время женщина находится в составе Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Соцсети красавица-защитница ведет неактивно, однако мы все же предлагаем посмотреть, как выглядит Людмила сегодня.

"Службу в патрульной полиции я прекратила еще летом 2022 года из-за появления нового подразделения Департамента полиции особого назначения. Поэтому сейчас я нахожусь в составе Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость". Я считаю себя более полезной и чувствую, что принесу больше пользы на фронте, а не в патрульке, даже если это просто мыть кастрюли или чистить картошку", – комментирует свою новую деятельность Милевич.

Самая известная полицейская Киева рассказала, что за последние 9 лет в ее жизни и непосредственно карьере многое изменилось. Сначала она была инспектором роты пятого батальона второго полка 1 управления патрульной полиции в Киеве, затем несла службу в отделе установления систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения управления безопасности дорожного движения Департамента патрульной полиции.

"Это была моя худшая работа. Как-то расскажу об этом опыте, потому что там я и увидела все "красоту" сотрудничества с бывшими ментами-ГАИшниками, которые прошли аттестацию", – уточнила Людмила.

Также женщина успела поработать в отделе розыска и обработки материалов ДТП. А с 15 января 2022 года она была вовлечена в обеспечение национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Как вдруг случилось полномасштабное вторжение.

"Летом 2022 года я вернулась в Киев и сразу перевелась в Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють" в отдел вооружения. Сравнивать службу в патрульке и в "Люти" невозможно, нет ничего общего", – поделилась полицейская-военнослужащая.

Вспоминая 2015 год и свою популярность, Милевич говорит скорее о другой, негативной, стороне этой медали. Впрочем, общество менялось, а вместе с ними и мнения окружающих.

"Должно было пройти много времени, чтобы "секс-символ" вообще воспринималось в нашем обществе не как обида. Если вспомнить 2015 год, то "секс-символом" меня не считали. Напротив – лили очень много грязи: типа "мажорка" или "чья-то шл**ндра" пришла для того, чтобы "прикрывать чью-то з*дницу" и т.д. Постепенно общество поняло, что не всегда красивые женщины – это чей-то проект, и ко мне начали относиться как к сильной, смелой и красивой женщине, которая пришла служить", – вспомнила Людмила.

Кроме службы в жизни женщины также есть особое хобби – актерство и популяризация отечественного кинематографа. К сожалению, как говорит сама Милевич, времени на это хватает не всегда. Впрочем, по словам знаменитости, уже скоро украинцы смогут увидеть несколько проектов, в которые она была вовлечена.

Никого, вероятно, не удивит, что Людмила заботится о своей внешности, которая когда-то сделала ее столь популярной. Правда, в нынешних реалиях выделить хоть немного времени на уход – большая роскошь для правоохранительницы.

"Сейчас, к сожалению, у меня нет достаточно времени, чтобы уделять уходу столько внимания, как раньше. Я могу это делать, когда приезжаю домой, но даже здесь ничего особенного в моем уходе нет. Иногда я хожу в спа. Это единственное место, где я могу полностью реализовать уход, которого хотелось бы", – раскрыла женщина.

Полное интервью с Людмилой Милевич читайте по ссылке.

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