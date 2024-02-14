Без берцов и амуниции. Рыжеволосая принцесса-воин Оксана Рубаняк в облегающем платье поразила неожиданным образом

За два года полномасштабной войны России против Украины мы привыкли видеть наших воинов только в камуфляже и с бронежилетом. Но украинская пулеметчица из Ивано-Франковской области Оксана "Ксена" Рубаняк напомнила, что у солдатов, кроме формы, есть также обычная одежда и тем более такая же соблазнительная, в которой женщина предстала на фотографиях в Facebook.

Военная распустила длинные рыжие волосы и надела облегающее платье нежно-голубого цвета. Это чуть ли не впервые за долгое время ее увидели без берцов и амуниции. Интернет-пользователи одарили ее комплиментами в Facebook и даже назвали "принцессой-воином".

"Когда я заказывала это платье в декабре 2022 года, собрат рассмеялся и спросил, куда я его собираюсь надеть. На что я ответила: "Ее время наступит". Повода, а точнее возможности, надеть его на особое событие, так и не выпало, однако выпало время сохранить на память себя гражданскую в объективе", – рассказала предысторию военная.

Оксана Рубаняк настолько привыкла к зеленому камуфляжу и тяжелой обуви, что считает очень необычным быть в роли гражданской, а тем более видеть себя в нежном и романтичном образе.

"Честно, отвыкла себя видеть такой. Чистой, без формы, красивой. Смотрю на эти фото и как будто не я. Нет тех привычных берцов, убакса и амуниции", – поделилась впечатлениями пулеметчица.

В частности, фотографии Рубаняк сделала в память о молодости, потому что, по ее словам, неизвестно, сколько ее сердце будет биться. "В память о "лучших годах молодости". Вдыхаю эту жизнь полной грудью, пока мое сердце бьется. Живу свою жизнь, пока живется. Как говорит мне друг при каждой встрече: "квітни квітко", – написала военная.

Подписчики Оксаны Рубаняк были в приятном шоке от фотографий. "Несите корвалол", "Наша рыжеволосая принцесса-воин", "Включила тяжелую артиллерию", "Цветочек, сияй, потому что ты того достойна", "Самая красивая и обаятельная Гуцульская Ксена и не будет тебе, родная, равных" и другие комментарии-приятности писали друзья, знакомые и другие пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал, насколько важна материнская забота и любовь. Благодаря помощи матери тяжелораненый военный Владимир научился самостоятельно пересаживаться с кровати на колесное кресло. Впрочем, заботясь о силе, она успевает даже проводить уроки своим школьникам из больничной палаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!