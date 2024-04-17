УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
303
'Мама' Верки Сердючки стала бабушкой

Украинская актриса Инна Билоконь, известная по сценическому образу "мамы" Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Дочь артистки Яна родила первенца.

Радостным известием поделился близкий друг и коллега звезды Андрей Данилко на своей Instagram-странице. "Наша "мама" стала бабушкой!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Билоконь и ее семью с рождением внучки!!!" – говорится в сообщении.

"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой
"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой

Недавно знаменитость показала нежные снимки с дочерью. Будущая мама и бабушка устроили чувственную фотосессию. Инна Билоконь и ее дочь Яна позировали перед камерой в одинаковых образах.

"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой
"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой

Бекстейдж со съемок умилил сеть. Стоит отметить, что артистка очень редко делится личным в сети.

"Мама" Верки Сердючки стала бабушкой

Ранее OBOZ.UA рассказывал о жизни Инны Билоконь, которая на самом деле не планировала связывать свою карьеру со сценой. Почему звезда выбрала такой путь, как познакомилась с Андреем Данилко и что известно о ее семье – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!