'Мама' Верки Сердючки стала бабушкой

Украинская актриса Инна Билоконь, известная по сценическому образу "мамы" Верки Сердючки, впервые стала бабушкой. Дочь артистки Яна родила первенца.

Радостным известием поделился близкий друг и коллега звезды Андрей Данилко на своей Instagram-странице. "Наша "мама" стала бабушкой!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Билоконь и ее семью с рождением внучки!!!" – говорится в сообщении.

Недавно знаменитость показала нежные снимки с дочерью. Будущая мама и бабушка устроили чувственную фотосессию. Инна Билоконь и ее дочь Яна позировали перед камерой в одинаковых образах.

Бекстейдж со съемок умилил сеть. Стоит отметить, что артистка очень редко делится личным в сети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о жизни Инны Билоконь, которая на самом деле не планировала связывать свою карьеру со сценой. Почему звезда выбрала такой путь, как познакомилась с Андреем Данилко и что известно о ее семье – читайте в нашем материале.

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