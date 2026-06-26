Как выглядит красавица-жена "Мадяра", с которой они вместе 30 лет, и как ее изменила служба на фронте. Фото

26 июня командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди, который имеет позывной "Мадяр", и его жена Наталья отмечают важную дату – 30-летие брака. По случаю жемчужной свадьбы защитник посвятил своей избраннице трогательный пост, в котором подчеркнул, что препятствием для их любви не стала даже полномасштабная война.

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Обращение к супруге в этот важный день "Мадяр" опубликовал на личной странице в Facebook. Он также поделился невиданным ранее фото с любимой, где они предстали перед камерой, сидя в кузове пикапа, на котором видны следы обстрелов.

"Жемчужины закалились. 30 лет в браке, из которых 4+ на войне. Любовь во время войны живет, а не просто существует, хотя и не о цветах. Хранительница и крылья подразделения, ты поддерживаешь мою вселенную", – написал военнослужащий.

Как отметил защитник, возлюбленная стала для него невероятной поддержкой на фронте. 22 июня 2022 года Наталья Бровди прибыла в подразделение "Птицы Мадяра" и в конечном итоге стала его частью. Осенью того же года она была мобилизована и вошла в состав тогдашней тактической группы, которая со временем стала отдельной бригадой беспилотных систем.

"Забота, покровительство, постоянная психологическая поддержка на пределе нагрузки, щит между трагедией и близкими, полноценное милосердие на передовой… Следующая годовщина – солнечная свадьба, смуглая. Давайте работать, у нас есть шанс включить наш украинский Крым!", – завершил свой пост "Мадяр".

Отметим, что Наталья Бровди является активной общественной деятельницей и меценаткой. До начала большой войны она занималась проектами в сфере культуры, а в 2016 году вместе с мужем даже основала фонд Brovdi Art, главными задачами которого стали поддержка художников, популяризация Закарпатской школы живописи и издание художественной литературы.

В рамках деятельности фонда супруги организовали конкурс "Серебряный мольберт". Со временем инициатива приобрела статус международной и привлекала участников из Украины, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии.

Однако после 24 февраля 2022 года деятельность проекта была приостановлена, а Наталья Бровди кардинально изменила сферу своей занятости. Жена "Мадяра" начала активно заниматься волонтерством, участвовать в мероприятиях в поддержку военных и их семей, более того, последовала за любимым на фронт.

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