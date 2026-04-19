Павел Вышебаба сыграл свадьбу через 2 недели после новости о помолвке. Фото

Украинский военнослужащий и поэт Павел Вышебаба женился на своей возлюбленной Анжелике Кравец, уже через две недели после новости о помолвке. Пара официально оформила брак 18 апреля в Тернополе – недалеко от хутора, где проживает девушка.

Церемония состоялась в камерной атмосфере в кругу родных. Об этом свидетельствуют кадры, которые Анджелика Крвец (после бракосочетания – Вышебаба) опубликовала в InstaStories.

Для дня молодожены выбрали классический свадебный стиль образов, а праздничную фотосессию провели в книжном магазине, что подчеркнуло их общую причастность к литературе.

Анжелика Кравец появилась в длинном кружевном свадебном платье со шлейфом и корсетным верхом, который подчеркивал фигуру. Образ дополняла длинная фата, уложенные волосы и нежный макияж в светлых тонах. В руках невеста держала яркий букет из разноцветных цветов, который стал контрастным акцентом к белому наряду.

Во время фотосессии в книжном магазине Кравец выбрала более удобный вариант обуви – кеды, которые сочетала с классическим свадебным платьем.

Павел Вышебаба для свадьбы выбрал костюм-тройку в клетку коричневого оттенка. Он состоял из пиджака, жилета и классических брюк и был дополнен белой рубашкой и галстуком.

Отдельно Кравец обратилась к подписчикам с просьбой вместо поздравлений поддержать донатами подразделение "Минотавр", в котором служит Вышебаба.

История их отношений развивалась быстро. По словам Вышебабы, знакомство началось с переписки после того, как он написал Анжелике о кошке, которую встретил в прифронтовой зоне. Впоследствии он отправился к ней на хутор в Тернопольской области, где и состоялось одно из первых свиданий.

Предложение состоялось на востоке Украины, когда Кравец приехала увидеться с Вышебабой. Военный выбрал локацию у водоема с видом на закат и при поддержке побратимов организовал сюрприз. Став на одно колено, он сделал предложение, на которое получил согласие.

После этого Кравец отмечала, что для них важнее продолжительности отношений является уверенность в совместном будущем. Именно это и стало основанием для быстрого решения о браке.

Напомним, что ранее Павел Вышебаба состоял в браке с журналисткой Инной Тесленко. Пара развелась в 2022 году, однако публично сообщила об этом позже. У бывших супругов есть дочь, и, по словам поэта, они сохраняют хорошие отношения как родители.

Как писал OBOZ.UA, о новых отношениях Вышебаба впервые сообщил в январе 2026 года, обнародовав совместные фото с Анжеликой Кравец. С тех пор пара не скрывала своих чувств и открыто делилась моментами совместной жизни.

