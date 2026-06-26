Как выглядела Кейт Миддлтон в юности и какие пластические операции ей "приписывают". Фото

Кейт Миддлтон, принцессу Уэльскую, считают одной из самых известных икон стиля современной британской королевской семьи. Несмотря на это, среди экспертов уже много лет ведутся дискуссии о возможных пластических операциях и косметологических процедурах, которые она могла сделать.

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OBOZ.UA собрал архивные фотографии принцессы. К каким процедурам могла прибегнуть принцесса — далее в материале.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2002 году, когда училась в университете Сент-Эндрюс в Шотландии. В то время она выглядела как обычная студентка, а романтические отношения между ними начались в 2003 году. До официальных помолвок пара прошла семь лет, а свадьба состоялась через восемь лет после начала их отношений.

До 2010 года внешность Кейт менялась в основном из-за естественного взросления. Однако эксперты считают, что после замужества она начала активно прибегать к косметологическим процедурам по уходу за кожей и омоложению.

По оценкам пластических хирургов, примерно в 2010–2011 годах Кейт могла сделать ринопластику, поскольку на более поздних фотографиях её нос выглядит уже, а кончик — более изящным.

В этот же период, как предполагают специалисты, она могла установить керамические виниры и существенно изменить свой стиль, сделав его более элегантным.

После рождения первенца в 2013 году эксперты предполагают, что принцесса Уэльская могла прибегнуть к маммопластике с незначительным увеличением груди. Также они не исключают, что после рождения следующих детей могла проводиться коррекция формы груди без существенного изменения её размера.

По словам специалистов, с 2015 года Кейт, вероятно, начала регулярно прибегать к омолаживающим процедурам. Среди возможных методик называют инъекции ботулотоксина, микротоковую терапию, аппаратную косметологию, SMAS-лифтинг, радиоволновую терапию и умеренное использование филлеров для сохранения естественных черт лица.

Кроме того, эксперты предполагают, что примерно в 2019 году принцесса Уэльская могла сделать нижнюю блефаропластику или регулярно проходить процедуры для устранения отеков под глазами.

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