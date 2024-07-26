'Как ты можешь быть бездетной, когда у тебя есть мы?' Что известно о семье потенциального президента США Камалы Харрис, которая воспитывает приемных дочь и сына

Семья вице-президента Камалы Харрис отреагировала на сексистское высказывание сенатора Джеймса Дэвида Венса. Ранее политик назвал кандидатку в президенты США "бездетной кошатницей" из-за того, что 59-летняя общественная деятельница не рожала детей.

Видео дня

Несмотря на это, Харрис – мачеха 29-летнего сына Коула и 25-летней дочери Эллы от первого брака ее мужа Дугласа Эмхоффа. Кроме того, его экс-жена Керстин Эмхофф поддержала Камалу. "Это безосновательная атака, – сказала она CNN. – Более 10 лет, когда Коул и Элла были подростками, Камала была одним из родителей вместе с Дугом и мной. Она любящая, заботящаяся, защищающая и всегда присутствующая. Я люблю нашу смешанную семью и благодарна, что она есть в ней".

Как сообщает NBC, Элла Эмхофф также отреагировала на оскорбление, написав: "Как ты можешь быть "бездетной", когда у тебя есть такие милые дети, как Коул и я". "Я люблю своих троих родителей", – добавила она.

Ответ семьи пришел после того, как комментарии Венса, сделанные 3 года назад, снова появились в сети. В июле 2021-го в интервью с Такером Карлсоном на Fox News Джеймс Дэвид поделился своим мнением о том, что страной руководит "кучка бездетных женщин-кошатниц, которые несчастны из-за своей жизни и выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной страну". Сенатор от Огайо конкретно назвал Харрис, чтобы утверждать, будто "все будущее демократов контролируется людьми без детей".

Ранее Камала открыто рассказывала о тесной связи с детьми мужа на протяжении многих лет, называя их своим "бесконечным источником любви и чистой радости". Она также рассказала о своих крепких отношениях с первой женой мужа: "Знать Коула и Эллу значит знать, что их мать Керстин – невероятная". Политик отметила, что они с женщиной договорились быть друзьями и поддерживать детей. "Мы иногда шутим, что наша современная семья слишком функциональна", – добавила вице-президент.

Накануне звезда "Друзей" Дженнифер Энистон откровенно раскритиковала Джеймса Дэвида Венса за сексистское высказывание о Камале Харрис. Артистка искренне обеспокоена тем, что потенциальным вице-президентом США может стать мужчина, называющий таких женщин "бездетными кошатницами". Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал интересные факты о Камале Харрис: в 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию: училась день и ночь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!