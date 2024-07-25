Дженнифер Энистон публично раскритиковала потенциального вице-президента США, который унизил женщин, никогда не рожавших детей

Известная американская актриса Дженнифер Энистон откровенно раскритиковала Джеймса Дэвида Венса за сексистское высказывание о Камале Гаррис, никогда не рожавшей детей. Артистка искренне обеспокоена тем, что потенциальным вице-президентом США может стать мужчина, называющий таких женщин "бездетными кошатницами".

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55-летняя звезда сериала "Друзья" долгое время пыталась забеременеть, однако все попытки оказались тщетными, поэтому она достаточно эмоционально отреагировала на слова политика, пишет People. В своих Instagram-Stories знаменитость искренне надеется, что дочери сенатора удастся родить своих детей в будущем.

"Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент США", – выразила свое мнение Дженнифер Энистон в соцсетях.

Актриса опубликовала фрагмент интервью, сделанного в 2021 году, с Джеймсом Дэвидом Венсом, на котором 39-летний республиканец уверенно говорит: "Сейчас США руководит кучка бездетных кошатниц, которые несчастны в собственной жизни и выборе, который они сделали, поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну".

Он добавил, что стоит посмотреть на Камалу Гаррис и других представительниц Соединенных Штатов Америки, чтобы понять, что будущее демократов контролируют бездетные люди, которые, по его мнению, не заинтересованы в развитии страны.

"Все, что я могу сказать, мистер Венс, я молюсь, чтобы вашей дочери достаточно посчастливилось родить ребенка самостоятельно в один день. Я надеюсь, что ей не нужно будет обращаться к искусственному оплодотворению, как ко второму варианту", – отметила Дженнифер Энистон.

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