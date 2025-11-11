Как рождается украинский экшн: в Киеве презентовали съемки фильма о гонках 'На драйве'. Фото

В Киеве презентовали съемки будущего фильма о гонках "На драйве" – полнометражного приключенческого экшна режиссера Артема Литвиненко и продюсера Алены Тимошенко.

Журналисты и блогеры посетили съемочную площадку в подземном паркинге киевского развлекательного центра, где команда работала над одной из самых динамичных сцен – настоящими гонками с каскадерами, дымом и ревом моторов.

"На драйвеИ" рассказывает историю друзей из Харькова, которые находят брошенные авто в закрытом из-за обстрелов торговом центре и превращают его подземелье в арену для гонок.

То, что начиналось как игра, быстро становится опасным соревнованием за славу, деньги и собственную идентичность.

Режиссер Артем Литвиненко объясняет: "Это не фильм о побеге, а о жизни. Мы хотели показать украинскую молодежь настоящей – драйвовой, смелой, живой. В этом фильме много шума моторов, но в его сердце – тишина момента, когда ты чувствуешь, что живой".

Продюсер Алена Тимошенко добавляет: "Мы снимаем о поколении, которое не ждет "после войны". Они живут сейчас – рискуют, мечтают, ошибаются, но не останавливаются. Это кино о свободе, которую нельзя поставить на паузу".

Одну из главных ролей исполняет Иван Довженко. Его герой Дэн – спортсмен, который за рулем ищет не скорость, а собственную свободу:

"Мой герой пытается быть сильным и сдержанным, но внутри – буря. За рулем он чувствует, что живет. Это фильм о всех нас и о свободе быть собой".

Съемки "На драйве" продолжаются осенью 2025 года в Киеве и Харькове. Премьера запланирована на весну 2026 года.

"На драйве" – это история молодости, которая не имеет тормозов. О тех, кто живет даже тогда, когда вокруг темнота.