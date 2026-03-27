Как мама Брюса Уиллиса стала 'иконой полиции Лос-Анджелеса' в 90 лет и почему полицейские уже не представляют жизнь без неё

90-летняя мама легендарного американского актёра Брюса Уиллиса – Марлен Уиллис – посвятила значительную часть своей жизни волонтёрской деятельности в полицейском участке западного Лос-Анджелеса. Уже на протяжении 22 лет она три раза в неделю проверяет отчеты правоохранителей, исправляет грамматические ошибки и добавляет необходимые заметки, поэтому офицеры с гордостью называют ее настоящей "иконой".

Об этом сообщает NBC Los Angeles. Что интересно, по словам полицейских, Марлен Уиллис никогда не хвастается достижениями своего звездного сына и даже, несмотря на тесную близость с родственниками, открыто называет сотрудников отделения "своей семьей".

"Я так хочу помочь, очень сильно. Вы даже не представляете, насколько я хочу быть полезной", – прокомментировала волонтерскую деятельность в полиции Лос-Анджелеса мать звезды фильма "Крепкий орешек".

Марлен Уиллис приходит в отделение каждый вторник, среду и четверг, и одним лишь своим присутствием способна вызвать улыбки на лицах офицеров. Более того, когда полицейские возвращаются после расследования ужасных инцидентов, она нежно обнимает их и выражает поддержку. Некоторые правоохранители даже признаются, что уже не могут представить свою жизнь без Марлен Виллис.

"Миссис Виллис – неотъемлемая часть западного Лос-Анджелеса и полиции Лос-Анджелеса. Она здесь – настоящая икона", – сказал командир полицейского участка западного Лос-Анджелеса Рич Габалдон.

Чтобы отблагодарить Марлен Уиллис за преданную работу, бывшая начальница полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур вручила ей почетную награду как волонтеру года: "Хотя я не могу сделать её полицейской, я могу, по крайней мере, вручить ей самый значимый символ того, что значит быть полицейским. А именно – значок полицейского управления Лос-Анджелеса".

Что интересно, хотя Марлен Уиллис и воздерживается от разговоров о своем легендарном сыне в отделении полиции, у нее есть трогательная заставка на компьютере – фото, где актер нежно обнимает ее.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Деми Мур раскрыла малоизвестный факт о неизлечимо больном Брюсе Уиллисе.

