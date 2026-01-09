'Он делал это годами'. Деми Мур раскрыла малоизвестный факт о неизлечимо больном Брюсе Уиллисе

Американская актриса Деми Мур поделилась интересным фактом о своем бывшем муже Брюсе Уиллисе, который страдает лобно-височной деменцией. Оказывается, звезда "Крепкого орешка" раньше сильно фанател от творчества певца Нила Даймонда, поэтому еженедельно устраивал тематические дни, посвященные исполнителю.

Об этом знаменитость рассказала во время специального показа фильма "Песня любви" (Song Sung Blue), пишет People. Кинокартина раскрывает историю пары, которая выступала в составе трибьют-группы Нила Даймонда Lightning & Thunder.

"Это немного личное, но Брюс каждую неделю устраивал день Нила Даймонда. Просмотр этого фильма постоянно напоминает мне о том, как он слушал Нила Даймонда на полную громкость, а я спрашивала: "Что происходит?". А он отвечал: "Нет, сегодня день Нила Даймонда", – вспомнила актриса.

По словам Деми Мур, эта забавная привычка не исчезала из жизни Брюса Уиллиса в течение длительного времени: "Он играл Нила в течение всего дня. Он делал это годами. Он был большим поклонником Нила. И я тоже!".

Заметим, что Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. За время семейной жизни они стали родителями трех дочерей: Румер, Скаут и Таллулы. После разрыва голливудские звезды сохранили дружеские отношения, более того, Деми Мур старается как можно больше времени быть рядом с экс-супругом после диагностирования сложной болезни. Как говорили инсайдеры, это даже стало одной из причин, почему звезда "Субстанции" не открывает сердце для новых отношений.

В 2022-м врачи обнаружили у Брюса Уиллиса афазию, из-за чего ему пришлось завершить успешную карьеру. Состояние актера постепенно ухудшалось, а в 2023 году ему диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь негативно влияет на речь и двигательные функции звезды "Крепкого орешка"

Однако поведение Брюса Уиллиса менялось еще до официального установления диагноза. Как рассказывала жена актера Эмма Хеминг, он всегда был очень компанейским и разговорчивым, однако в определенный период начал дистанцироваться от близких и меньше говорить. После этих "тревожных звоночков" они и обратились к врачам.

"Брюс все еще очень подвижен. В целом у него отличное состояние здоровья. Однако его мозг отказывает. Он теряет речевые навыки. Но мы к этому приспособились и имеем свой способ общаться с ним, просто другой", – отметила Эмма Хеминг.

