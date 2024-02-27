Как две капли воды! Маша Ефросинина показала архивные фото с мамой: такая же улыбка и ноги от ушей

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редкими фотографиями со своего детства, на которых позирует в компании всей семьи и непосредственно мамы. Фаны не могли проигнорировать тот факт, как сильно похожи звездная дочь и ее мать. Знаменитость унаследовала от самого родного человека улыбку, глаза, волосы, а еще свои длинные фирменные ноги.

Соответствующие фото ведущая разместила на личной странице в Instagram. Впрочем, повод окунуться в ностальгию у Ефросининой был крайне грустным и болезненным.

Звезда вспомнила детство и юность в родной Керчи, куда она не может приехать вот уже 10 лет. 26 февраля – День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который начался в 2014 году.

"Я именно из тех людей, для кого война началась в 2014 году... Тогда я потеряла свой Крым. Подданные тогда уже безумного диктатора пришли, оккупировали и забрали его. Забрали мой дом и мою физическую связь с городом Керчь, где я родилась и провела детство и юность. Из-за моих сообщений, выступлений и публичных высказываний против аннексии Крыма враг сразу внес меня в списки. Еще тогда внес в свои долбанные списки. Поэтому я не была на своей Родине более десяти лет", – поделилась артистка.

На одном из черно-белых старых фотографий Мария позирует рядом с отцом и матерью. Все они искренне улыбаются, а Людмила Павловна выглядит точно так же, как сейчас ее дочь. А вот папу ведущая потеряла много лет тому назад. Из-за оккупации Крыма Россией звезда не может посетить его могилу.

На другой фотографии, сделанной, очевидно, на выпускном Ефросининой из школы, можно также увидеть бабушек и дедушку знаменитости. Сейчас на это фото ведущая не может смотреть без слез, ведь родные умерли вскоре после аннексии, и она даже не смогла с ними попрощаться.

"Самым болезненным было в том памятном 2014 году не иметь возможности поехать на похороны моих бабушки и дедушки, ушедших из жизни один за другим через несколько месяцев после оккупации. Самое невыносимое – это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали положить цветы. Сегодня, 26 февраля, десятая годовщина Дня крымского сопротивления российской оккупации. И все, что внутри меня остается неизменным – это большая мечта поехать домой, в мой Украинский Крым", – растрогала поклонников телезвезда.

Как писал OBOZ.UA, ранее Ефросинина также показала редкое фото с дочерью Наной, избегающей публичности. В феврале девушка отметила 20-летие.

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