Хит лета 2024. Jerry Heil и Владимир Дантес презентовали клип на песню 'Губы в губах': украинцы в восторге

Популярные украинские исполнители Яна Шемаева, более известная под псевдонимом Jerry Heil, и Владимир Дантес поразили украинцев неожиданной коллаборацией. Дуэт создал песню "Губы в губах", которая стала воплощением ностальгии по потерянному прошлому и вызвала бешеный восторг у аудитории.

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В клипе к новому треку, который слушатели уже назвали хитом этого лета, молодые артисты стали отражением людей, с особым теплом вспоминающих свою юность. Видео-рефлексией положительных чувств 28-летняя звезда поделилась на своей YouTube-странице.

"Хотелось напомнить о беззаботных временах, когда самым страшным было слишком поздно прийти домой. Лето, казавшееся бесконечным, летние лагеря, первые поцелуи, драки за клубом, свобода и ощущение, что всю жизнь впереди, когда позади только родительский дом, из которого хочешь ускользнуть", – поделилась Jerry Heil факторами, ставшими основным вдохновением для создания трека.

Для обоих исполнителей песня "Губы в губах" стала воспроизведением беззаботных юношеских времен. Знаменитости отмечают, преследовали цель создать легкую, летнюю мелодию и текст, которые откликнулись бы их слушателям.

"Мое творчество – это сам я, моя музыка – это отражение историй, которые переживал я. Поэтому и трек "Губы в губах" – это рефлексия эмоций и чувств хорошо знакомых мне. Мы давно знакомы с Jerry, и когда нам наконец-то представилась возможность создать общую песню, мы решили делать по-настоящему искренний релиз", – рассказал Владимир Дантес.

Украинским артистам удалось достичь своей цели, ведь, через несколько часов после официальной премьеры, под клипом появилось множество положительных комментариев:

"Слезы на глазах от клипа (ностальгия по тем временам, когда было весело, беззаботно). Спасибо вам".

"Симбиоз украинских создателей приносит нереальные плоды! Крутая песня и чрезвычайно увлекательный клип".

"Это новый хит-2024!!!!!!!!!!!!"

"Какая атмосфера. Однозначно песня лета, хотя губы могут быть пересушены и зимой. Этот тандем – это то, что нужно было, чтобы создать этот гармоничный трек".

"50 раз уже прослушала, потанцевала, попела, поплакала, посмеялась, спасибо за то, что это лето будет связано с песней. Это она".

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