MONATIK в новом видео предстал перед судом присяжных: клип снимала легендарная Таню Муиньо. Видео

Известный украинский певец MONATIK представил клип на новую песню "А что?", режиссером которого стала украинка с мировым признанием Таню Муиньо – креатор более 20 видеоработ артиста. В новом видео он предстает перед судом присяжных, чтобы передать чувство артиста, творящего от чистого сердца.

В начале MONATIK стоит перед изначально аплодирующей публикой, а впоследствии его осуждает. Благодаря невесомой съемке режиссер пыталась воплотить атмосферу Одессы, которую певец упоминает в самом треке. Как сообщила пресс-служба артиста, новый клип должен стать частью мюзикла "Ритм".

"Внимание! Пожалуйста! Отнеситесь к этой работе как к экранизации одного из номеров будущего мюзикла", – призвал певец в соцсетях.

В клипе публика пытается развести артиста с главной героиней, но в конце ему удается возвратиться к любимой благодаря чувствам и вере. В строках "А что? Если нам так хочется?", которые вызывающе поет присяжным, он пытался передать свое противостояние с общественным осуждением.

Стоит отметить, что в сотрудничестве с Таней Муиньо у MONATIK появилось более 20 различных сольных и дуэтных видеоработ, самой известной из которых является клип к песне "Кружит", снятый в Одессе. В частности, "Культурну прачечну" заинтересовала стоимость шедевров от режиссера, которая, в частности, ставила выступление Украины на Евровидении 2024. Оказалось, что у украинцев есть значительно меньший прайс.

"Вообще [снять клип] – бесценно. Это уже наше более 20 сотрудничество. До полномасштабного вторжения расценки и масштабы были другие. Сейчас Таню, как и мы все, живет в других условиях. Когда было сложно на душе, Дима и Таню вообще снимали клипы на VHS, гуляя в Одессе. Поэтому цена вопроса не стоит никогда", – рассказала пиар-менеджер MONATIK Кристина Шомина.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа O.Torvald выпустила клип о мобилизации к песне "Амстердам". Участники попытались воплотить в видео свои жизненные истории.

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