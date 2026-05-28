Известный украинский комик признался, что ему диагностировали биполярное расстройство, и описал, как ощущаются его симптомы

Украинский стендап-комик, основатель клуба "Подпольный Стендап" Свят Загайкевич откровенно рассказал о жизни с биполярным аффективным расстройством (БАР). Юморист признался, что узнал о своем диагнозе лишь около года назад, а также подробно описал, как переживает маниакальные и депрессивные фазы.

Об этом комик рассказал в комментарии Рамине Эсхакзай, где отметил, что в Украине тема психических расстройств до сих пор остается сильно стигматизированной. По словам Загайкевича, многие люди не обращаются за помощью или не решаются говорить о своих диагнозах публично.

Комик отметил, что общество часто недооценивает серьезность психических расстройств и сводит все к советам "взять себя в руки".

"До сих пор люди такие: "Надо было тебе, Свят, взять себя в руки и все будет нормально. Никакой депрессии не будет. Иди огород покопай и все будет нормально", – сказал Загайкевич.

По словам комика, понять, что с ним что-то происходит, он смог довольно поздно. Сейчас ему 36 лет, а о биполярном расстройстве он узнал лишь недавно после консультации с психиатром. На обследование его фактически уговорила пойти девушка.

До этого Загайкевич пытался найти другие объяснения своим резким перепадам настроения и состояний. Он признался, что даже думал о проблемах с алкоголем, но после установления диагноза многие события из прошлого стали для него понятными.

"Когда ты это осознаешь, потом прокручиваешь свою жизнь, вспоминаешь какие-то ситуации из детства. Например, где-то в 18 лет я разошелся с девушкой просто из-за какой-то глупости. Потом вспоминаю свое состояние и такой: "Ну да, видимо, это был какой-то депрессивный эпизод или переходная фаза", – поделился он.

Отдельно комик описал, как проявляется маниакальная фаза его расстройства. По словам Загайкевича, в такие периоды он чувствует сильный прилив энергии, становится максимально продуктивным и коммуникабельным.

"Сейчас у меня фаза мании и я чувствую себя прекрасно. Я супербодрый, очень продуктивный. Постоянно на телефоне, постоянно что-то делаю. Просто идешь по улице и хочется сказать: "О, Боже, вы такой хороший человек!", – рассказал стендап-комик.

В то же время депрессивные периоды, по его словам, переживаются гораздо тяжелее. Загайкевич отметил, что буквально несколько недель назад у него завершилась депрессивная фаза, которая длилась около месяца.

Комик говорит, что в таком состоянии даже трудно проснуться утром, а мир начинает восприниматься исключительно через негатив.

"Ты просто лежишь и не хочешь просыпаться. Думаешь, чтобы этот день поскорее закончился, хотя он еще даже не начался. Очень много тревожности, накруток. Любое сообщение тебя тригерит", – объяснил он.

Для описания своего состояния Загайкевич сравнил биполярное расстройство с фильмом "Субстанция". По его словам, во время депрессивной фазы человек будто видит только все плохое, тогда как в маниакальном состоянии даже серьезные проблемы кажутся незначительными.

