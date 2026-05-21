Психолог рассказала о тяжелых психических расстройствах самых известных кинозвезд: это плата за гениальность

Украинский психолог Елена Адамова рассказала об обратной стороне жизни самых известных звезд индустрии кино. По словам эксперта, многие из знаменитостей страдают серьезными психическими заболеваниями, такими как депрессия, истерическое или биполярное расстройства, о чем обычно даже не догадываются их поклонники.

В то же время, как подчеркнула психолог, эти болезни в определенной степени помогают людям проявлять себя в творчестве и создавать гениальные проекты. Об этом она рассказала в шоу "Слушаем и не осуждаем".

"С нестабильной психикой легче устроиться в творческих профессиях. Очень много людей, которые имеют психологические или психиатрические расстройства, очень круто реализовывают себя через экран. Самые известные люди творческих профессий: и художники, и актеры, и режиссеры, болеют тяжелыми заболеваниями. Мы просто не видим их, когда они находятся в тяжелых состояниях. Очень часто это истероидные или биполярные расстройства", – отметила эксперт.

По словам Елены Адамовой, когда звезды, страдающие, например, биполярным расстройством, находятся в состоянии мании, то зрители видят их на экранах в полном расцвете сил. Однако, в период депрессии знаменитости чувствуют себя очень плохо: "Это плата за гениальность. Ну в психиатрии гениальность вообще считается расстройством".

В частности, как отметила психолог, бывают случаи, когда селебрити не могут справиться со сложными психическими состояниями, поэтому начинают употреблять алкоголь или наркотики. Это в свою очередь приводит к возникновению зависимости.

Заметим, что биполярное расстройство – это психическое заболевание, которое характеризуется сменой эпизодов мании и депрессии. Во время маниакальной фазы человек может испытывать сильную эйфорию, иметь завышенную самооценку, нуждаться в меньшем количестве сна и много говорить. Депрессивный эпизод проявляется потерей интереса к жизни, нарушениями сна и аппетита, а также ощущением безнадежности.

Истерическое (истероидное) расстройство – состояние психики, что характеризуется постоянной потребностью находиться в центре внимания, чрезмерной эмоциональностью и театральным поведением. Люди, страдающие этим заболеванием, зависят от одобрения окружающих и часто прибегают к драматизации.

