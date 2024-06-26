Известный комик Тарас Яремий на концерте Jerry Heil и alyona alyona неожиданно упал со сцены в яму. Видео

Известный украинский стендап-комик Тарас Яремий неожиданно упал со сцены во время концерта Jerry Heil и alyona alyona во Львове на !FESTrepublic. Артист не заметил, что стоял на краю и небольшим шагом назад "улетел" с двухметровой высоты в оркестровую яму.

Видео дня

К счастью, вместо музыкантов на том месте была земля, а Яремий приземлился относительно успешно и остался невредимым. Видео с инцидентом опубликовала на своей странице в Telegram Jerry Heil.

"Не нужно больницы, просто упал", – сразу прокомментировал свое самочувствие артист. К слову, комик в руках держал гитару, но даже она визуально не получила повреждений.

Инцидент не на шутку испугал певиц на сцене. Как отмечает alyona alyona, у нее до этого "дергался глаз, теперь дергается сердце".

Яремий вспомнил артисткам, что с 6 класса занимался паркуром и ожидал, что "улетит со сцены" на концерте. "Ты и сам себя сглазил и сказал, что упадешь", – сказала alyona alyona.

"У нас на концерте вчера упал (в оркестровую яму, если бы она там была, но ее не было, к счастью) Тарас Яремий. Прекратите этот челлендж, пожалуйста, потому что страшно", – прокомментировала Jerry Heil случай во Львове с отсылкой к бывшим подобным ситуациям.

Этот случай стал третьим падением, связанным с концертной деятельностью Jerry Heil и alyona alyona. Два последних из них были без нанесенных травм, но во время первого инцидента – в декабре 2022 года – Jerry Heil сломала себе ребро.

Певица тогда решила во время концерта поближе подойти к зрителям, но споткнулась и упала в оркестровую яму. Причиной этого может быть софит, ослепивший артистку. Звезды сразу вызвали скорую, которая отвезла ее в местную больницу. По рассказам очевидцев, в результате падения вокалистка поломала ребра. Из-за полученных травм она была вынуждена перенести ближайший к тому времени концерт в Ивано-Франковске.

Вторым инцидентом стало падение alyona alyona на генеральной репетиции Евровидения 2024. Она зашпорталась за длинную кольчугу, когда поднималась по лестнице. Однако звезда не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина.

"У меня кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значит. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня есть опыт, как упасть и встать", – сказала тогда звезда.

Последний третий случай произошел уже с Тарасом Яремием, получившим свою славу из коротких нарезок в TikTok. Jerry Heil надеется, что на этом "челлендж падений" закончится.

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