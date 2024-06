Тейлор Свифт проглотила жука, который залетел ей в рот во время концерта. Момент попал на видео

Известная американская певица Тейлор Свифт попала в неприятную ситуацию во время одного из своих концертов, являющихся частью тура "The Eras Tour". Звезда случайно вдохнула жука, исполняя песню "All Too Well".

Автор создала расширенную версию одного из своих самых популярных хитов о разбитой любви, оригинал которой появился в 2012 году. Во время исполнения обновленного 10-минутного трека, ставшего фаворитом как среди поклонников, так и среди критиков, композитор проглотила насекомое, пишет People. Курьезный момент успел снять на видео один из фанатов.

Исполняя песню "All Too Well", Тейлор Свифт ненадолго остановилась и начала кашлять. Затем певица обратилась к слушателям, которые находились на концерте в Лондоне : "Я проглотила жука. Вы можете спеть?".

Исполнительница не впервые попадает в курьезную ситуацию. В прошлом году, во время выступления в Чикаго, американская звезда вдохнула насекомое на сцене. 34-летняя автор не растерялась из-за инцидента, а наоборот, отнеслась к этому с юмором.

"О, как вкусно… Есть ли шанс, что никто из вас не видел?… Все хорошо. Я проглотила его", – написала Тейлор Свифт в социальных сетях.

