Известная украинская певица сделала каминг-аут и рассказала всей стране, как решилась на отношения с девушкой

Певица и телеведущая Lida Lee (Лидия Скорубская) впервые публично рассказала, что у нее были отношения и интимный опыт с девушкой. Артистка призналась, что это произошло после болезненной измены со стороны ее первого возлюбленного, когда она переживала сложный период и пыталась разобраться в себе.

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Признание исполнительница сделала в собственном проекте "Що DaLee". По ее словам, раньше она никогда не говорила об этой истории публично.

Первой любовью Lida Lee был парень, однако отношения закончились изменой. После этого певица почти год никого не подпускала к себе, а также начала сомневаться в собственной сексуальности.

"В моей жизни был момент, когда у меня начались первые отношения. И меня в них предали. Я на целый год настолько замкнулась и мне было настолько больно, что я никого к себе не подпускала. Я даже думала о том, что я какая-то не такая. Возможно, я какая-то фригидная (сексуальная дисфункция у женщин. – Ред.)", – рассказала артистка.

Именно в этот период в ее жизни появились отношения с близкой подругой. Впоследствии между ними произошел и сексуальный опыт. По словам певицы, тогда она была еще очень юной, а то, что произошло, было скорее внутренним протестом, чем проявлением романтических чувств.

"У меня был сексуальный опыт с девушкой. Это была моя подруга. Я была еще довольно молода. И это был, мне кажется, скорее мой внутренний протест, чем какие-то чувства. Но в тот момент я поняла, насколько это тяжело для людей, потому что я не могла в этом признаться. Никому рассказать, поговорить, потому что о таком не говорят", – поделилась Лида Ли.

Артистка добавила, что после этой истории стала лучше понимать людей нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, среди ее друзей есть геи и лесбиянки, и именно собственный опыт помог осознать, насколько непросто многим открыто говорить о себе.

Сейчас Лида Ли говорит, что уже полностью разобралась в своих чувствах. Она отметила, что мужчины привлекают ее романтически и сексуально, тогда как женщинами она восхищается как личностями.

"Сейчас я восхищаюсь женщинами, но сказать, что у меня есть сексуальное влечение к ним, – нет. Это был мой опыт, за который я благодарна", – подытожила певица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в настоящее время Лида Ли находится в отношениях с коллегой по телеканалу и актером Даниэлем Салемом. Пара открыто показала совместные моменты из личной жизни и дом, в котором они долгое время скрывали свою любовь от общественности.

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