Известная украинка устроилась на работу в легендарный театр в Париже и поразила тем, как там платят актерам

Актриса Анна Кузина, которая с начала полномасштабного вторжения нашла убежище с сыном за границей, впервые рассказала, что в прошлом году получила приглашение в один из самых известных театров Франции – парижский Théâtre du Soleil. Артистка не только поделилась подробностями работы в труппе, но и призналась, что больше всего ее поразила система оплаты труда.

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По словам Кузиной, в театре царит полное равенство: независимо от того, работает ли актер в коллективе 30 лет или присоединился совсем недавно, все получают одинаковую зарплату. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"С самого начала я пыталась найти себя там как актриса, и, в конце концов, мне это удалось. В прошлом году меня пригласили в легендарный парижский Théâtre du Soleil. Кстати, я об этом еще не рассказывала. У этого театра долгая история – он существует еще с 1960-х годов и является одним из немногих во Франции, где сохранилась постоянная труппа. Здесь работает большой коллектив – около 30 актеров", – рассказала актриса.

Théâtre du Soleil – один из самых известных и авторитетных театров мира, основанный в 1964 году режиссером Ариан Мнушкин. Его давно считают знаковым явлением европейского театра.

"Меня очень поразила атмосфера в театре. Здесь все равны, – продолжает Анна Кузина. – У нас одинаковая зарплата, независимо от того, работает ли человек в театре 30 лет или пришла только вчера, как я. Нет никакой иерархии, снобизма или дискриминации по возрасту. Я очень волновалась перед знакомством с труппой, думала, что придется кому-то что-то доказывать, но этого не произошло. Например, в одной гримерке сидим втроем: одной моей подруге 21 год, другой – 40, и мы хорошо ладим".

"Было интересно увидеть, насколько по-другому организована работа в театре за рубежом. Мой рабочий день напоминает офисный: с 9:30 до 18:30, с обязательным перерывом на обед. Если в украинских театрах параллельно идут много спектаклей и репетируются новые проекты, то в Théâtre du Soleil команда сосредотачивается только на одной постановке. Мы несколько месяцев только репетировали, не показывая спектакль зрителям. В марте состоялась премьера, после чего спектакль шел пять дней в неделю, а в субботу и воскресенье – даже два раза. Выходными были только понедельник и вторник. Такой график продолжался до конца мая. Сейчас в театре летние каникулы, я приехала в Киев. В конце сентября сезон возобновится", – делится артистка.

Кузина также рассказала о спектакле, в котором играет. Она участвует в масштабной исторической постановке "Здесь живут драконы. Вторая эпоха: 1918–1933. Шок и ложь", которая рассказывает о революциях, сталинских репрессиях, Голодоморе, зарождении фашизма и помогает осмыслить истоки современной войны России против Украины. В спектакле звучит и украинский язык. "Режиссер Ариан Мнушкин показывает, как ложь, пропаганда и манипуляции сознанием порождают диктатуры и войны. Через события прошлого века спектакль помогает лучше понять, откуда берет начало война России против Украины", – рассказывает актриса.

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Полное интервью с Анной Кузиной читайте на OBOZ.UA здесь.

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