Известная румынская группа Morandi, которая в 2000-х годах приобрела популярность благодаря хитам Angels, Save Me, Colors и другим трекам, анонсировала серию концертов в России. После появления афиши предстоящего тура новость вызвала реакцию среди украинцев, где пользователи иронично вспомнили о прежнем имидже коллектива в текстах его самых известных песен.

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На предстоящие выступления обратили внимание на странице блогера Богдана Беспалова в Threads. Он опубликовал афишу тура и кратко прокомментировал новость: "Morandi с гастролями в (па)раше. Мда... До свидания, музыка из плейлиста".

В комментариях пользователи вспомнили один из самых известных треков группы – Angels (Love Is the Answer), который в свое время стал международным хитом. Внимание привлек припев композиции, где звучат слова:

"Люди, прекратите борьбу,

Ангелы плачут,

Мы можем быть лучше,

Любовь – это ответ".

Призывы к любви и прекращению войн в этом хите теперь контрастируют с решением выступать в стране, которая более четырех лет ведет полномасштабную войну против Украины.

Известно, что концерты Morandi запланированы на конец июля. Группа должна выступить в семи городах, среди которых даже не будет Москвы и Санкт-Петербурга. Все концерты этого тура пройдут на Кубани – недалеко от границы с Украиной и Грузией.

Артисты не объяснили, почему выбрали именно такие города – чтобы при необходимости быстрее сбежать из РФ или чтобы сэкономить на проведении выступлений.

Справка. Morandi – румынский музыкальный проект, созданный в 2005 году Мариусом Могой и Андреем Ропчей, известным под псевдонимом Randi. Название коллектива было образовано из частей их сценических имен. Во второй половине 2000-х группа была одним из самых успешных поп-проектов в Восточной Европе и странах СНГ.

Наибольшую популярность коллективу принесли композиции Beijo, Falling Asleep, Afrika, Angels, Save Me и Colors. Песня Angels в своё время возглавила чарты сразу в нескольких странах.

После длительного перерыва и фактического распада в 2022 году музыканты воссоединились. Осенью 2024 года Андрей Ропча подтвердил, что они снова работают вместе под брендом Morandi.

Ранее OBOZ.UA писал, что фанаты "голубя мира" Макса Коржа разгромили Стамбул, но нарвались на волну ярости со стороны украинцев. Во время концерта зрители с украинскими и российскими флагами стояли буквально бок о бок, словно демонстрируя показательное "единение" под лозунгом о том, что политика якобы не имеет значения.

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