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Известная с 2000-х группа Morandi собралась в тур по России: в сети иронично вспомнили об их имидже миротворцев

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Известная с 2000-х группа Morandi собралась в тур по России
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Известная румынская группа Morandi, которая в 2000-х годах приобрела популярность благодаря хитам Angels, Save Me, Colors и другим трекам, анонсировала серию концертов в России. После появления афиши предстоящего тура новость вызвала реакцию среди украинцев, где пользователи иронично вспомнили о прежнем имидже коллектива в текстах его самых известных песен.

На предстоящие выступления обратили внимание на странице блогера Богдана Беспалова в Threads. Он опубликовал афишу тура и кратко прокомментировал новость: "Morandi с гастролями в (па)раше. Мда... До свидания, музыка из плейлиста".

На предстоящие выступления обратили внимание на странице блогера Богдана Беспалова

В комментариях пользователи вспомнили один из самых известных треков группы – Angels (Love Is the Answer), который в свое время стал международным хитом. Внимание привлек припев композиции, где звучат слова:

"Люди, прекратите борьбу,

Ангелы плачут,

Мы можем быть лучше,

Любовь – это ответ".

В комментариях пользователи упомянули один из самых известных треков группы
В комментариях пользователи упомянули один из самых известных треков группы

Призывы к любви и прекращению войн в этом хите теперь контрастируют с решением выступать в стране, которая более четырех лет ведет полномасштабную войну против Украины.

Известно, что концерты Morandi запланированы на конец июля. Группа должна выступить в семи городах, среди которых даже не будет Москвы и Санкт-Петербурга. Все концерты этого тура пройдут на Кубани – недалеко от границы с Украиной и Грузией.

Morandi собрались в тур по России

Артисты не объяснили, почему выбрали именно такие города – чтобы при необходимости быстрее сбежать из РФ или чтобы сэкономить на проведении выступлений.

Справка. Morandi – румынский музыкальный проект, созданный в 2005 году Мариусом Могой и Андреем Ропчей, известным под псевдонимом Randi. Название коллектива было образовано из частей их сценических имен. Во второй половине 2000-х группа была одним из самых успешных поп-проектов в Восточной Европе и странах СНГ.

Наибольшую популярность коллективу принесли композиции Beijo, Falling Asleep, Afrika, Angels, Save Me и Colors. Песня Angels в своё время возглавила чарты сразу в нескольких странах.

После длительного перерыва и фактического распада в 2022 году музыканты воссоединились. Осенью 2024 года Андрей Ропча подтвердил, что они снова работают вместе под брендом Morandi.

Песня Angels в свое время возглавила чарты сразу в нескольких странах.

Ранее OBOZ.UA писал, что фанаты "голубя мира" Макса Коржа разгромили Стамбул, но нарвались на волну ярости со стороны украинцев. Во время концерта зрители с украинскими и российскими флагами стояли буквально бок о бок, словно демонстрируя показательное "единение" под лозунгом о том, что политика якобы не имеет значения.

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