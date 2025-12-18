УкраїнськаУКР
Измену выдало одно СМС: "Мурик" из группы Green Grey ошарашил историей, как 7 лет имел любовницу и стал врагом собственному сыну

Музыкант Дмитрий Муравицкий, известный под псевдонимом "Мурик" и как участник группы Green Grey, рассказал, что в течение семи лет параллельно с браком находился в отношениях с любовницей, а измену разоблачило одно SMS-сообщение. По словам музыканта, ключевую роль в этом сыграл его сын Андрей от первой жены.

Муравицкий признался, что долгое время жил в двух отношениях и был уверен, что тщательно скрывает роман. Детали он рассказал в интервью Славе Демину.

"За 7 лет я никогда не спалился. Но мой сынуля взял и меня со всеми явками, паролями спалил", – признался "Мурик".

Впрочем, все разрушил случайный момент: сообщение, которое увидела первая жена Татьяна. После этого сын сообщил матери об измене отца.

Музыкант прямо признал, что после этого стал для сына "врагом номер один". "Мурик" не скрывает, что именно этот эпизод стал точкой невозврата в отношениях с ребенком. По его словам, конфликт длится много лет, а близких отношений между ними так и не удалось восстановить. Он также отметил, что сын не принял его второй брак, что лишь углубило отчуждение.

Говоря о сыне Андрее, которому сейчас 35 лет, Муравицкий признал, что их общение минимальное и появляется только во время личных встреч. В частности, они даже не поздравляют друг друга с днем рождения.

"Когда мы видим друг друга, у нас есть отношения. Когда я куда-то поехал, или он куда-то поехал, у нас нет отношений", – рассказал Муравицкий.

Музыкант не отрицает собственной ответственности. Он неоднократно возвращался к теме отцовства и признал, что отсутствовал в жизни сына в самые важные годы.

"Видимо, я плохой отец, но все, что я, как отец, мог сделать, я сделал", – утверждал Муравицкий.

В то же время, по его словам, в период, когда ребенку было нужно эмоциональное присутствие отца, он был сосредоточен на карьере и гастролях. При этом артист подчеркнул, что пытался поддерживать сына материально и профессионально. Он рассказал, что помог Андрею поступить в институт культуры, покупал музыкальные инструменты и технику, привлекал к совместному творчеству. В то же время он признал, что это не компенсировало недостатка эмоциональной связи.

Ранее OBOZ.UA писал что Дмитрий Муравицкий раскрыл, какие планы его коллега по группе Андрей "Дизель" не успел воплотить из-за внезапной смерти и о чем они говорили перед трагедией.

