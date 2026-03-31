Из-за слов Ирины Билык: Оля Цибульская раскрыла тайну своего разрыва с мужем много лет назад

Певица Оля Цибульская впервые подробно рассказала о кризисе в отношениях с мужем-предпринимателем Сергеем Грисюком, который произошел еще в начале их любви. Артистка призналась, что на решение поставить отношения на паузу повлияли слова Ирины Билык, услышанные во время неформального общения после концерта.

Речь идет о периоде, когда певице было около 20 лет. Тогда она уже жила в Киеве и делала первые шаги в шоу-бизнесе, пытаясь определиться между личной жизнью и карьерой. Об этом Цибульская рассказала в интервью Славе Демину.

По словам Цибульской, после выступления группы "ТИК" во "Дворце спорта" она оказалась в гримерке вместе с коллегами, где Ирина Билык поделилась собственными мыслями о сложности совмещения сцены и семьи. Эти слова артистка восприняла слишком буквально.

"Был период, когда мы с Сергеем сделали паузу в наших отношениях, потому что я тогда думала: карьера или семья. Мне сказали, что надо выбирать, что невозможно это совмещать. Это в гримерке когда-то после концерта "ТИК" во "Дворце спорта" за коньячком Ирина Билык поделилась", – вспомнила Цибульская.

После этого разговора Цибульская вернулась домой и заявила Сергею о разрыве. По ее словам, это было резкое решение: она сообщила, что выбирает карьеру, и поставила отношения "на стоп".

Пара не общалась около полутора лет. В этот период, как рассказала певица, в ее жизни появлялись другие мужчины, однако серьезных чувств она не испытывала и со временем поняла, что юношеские увлечения не имели для нее большого значения.

"Мы разошлись на полтора года, кажется. Мы не общались. Представь, что приходит женщина домой и говорит: "Между нами все, я выбираю карьеру". А мы тогда поставили "на стоп" отношения. И в тот период были какие-то мужчины, которые подкатывали яйца. Но серьезной, большой любви не было. Мне кажется, что в юности это все несерьезно", – добавила певица.

Цибульская отметила, что на тот момент они с Сергеем еще не были женаты, хотя были вместе еще со школы. Только со временем она переосмыслила ситуацию и пришла к выводу, что сочетать любовь и реализацию все же возможно.

Еще в 2024 году артистка вспоминала о сложных периодах в отношениях, однако тогда не раскрывала деталей. Она рассказывала, что под влиянием советов коллег неоднократно собирала вещи и уходила от любимого, пытаясь выбрать между личным счастьем и профессиональным развитием.

В конце концов пара смогла восстановить отношения. По словам Цибульской, решающим стало письмо от Сергея с признанием и приглашением в Париж. После этой поездки артистка забеременела сыном Нестором, который сейчас носит фамилию отца.

"Мы не общались определенный период, а потом он написал мне письмо от руки. Прислал письмо и там билеты были в Париж. Мы полетели в Париж и оттуда я вернулась с Нестером под сердцем. Мы в Париже были в апреле, а 8 мая я понимаю, что что-то изменилось", – описала это воспоминание певица.

