'Что ни концерт – то зашквар'. 'Квартал 95' впервые ударил по репутации Миндича и предположил, кто станет 'следующим Ермаком'

В пятницу вечером во Дворце "Украина" в Киеве студия "Квартал 95" дала первый рождественско-новогодний концерт после громкого коррупционного скандала вокруг одного из бывших совладельцев студии Тимура Миндича. Несмотря на публичную критику, отказ ряда артистов и призывы к бойкоту, мероприятие собрало почти полный зал и стало первой площадкой, где юмористы напрямую заговорили о "Миндичгейте" со сцены.

Как сообщает журналистка "Детектора медиа" Лена Чиченина, концерт стартовал с задержкой примерно на 25 минут. В зале присутствовало много семей с детьми, хотя значительная часть шуток содержала откровенные и недетские темы. Реакция публики оставалась активной – зал смеялся, аплодировал и бурно реагировал даже на самые острые реплики с политическим подтекстом.

Ключевым моментом вечера стал номер с участием Евгения Кошевого и Юрия Ткача, построенный вокруг скандала с Миндичем. В сценке комики фактически публично дистанцировались от экс-акционера, заявив, что большинство участников студии с ним даже не знакомы.

В то же время в номере прозвучало прямое признание репутационных потерь для "Квартала 95", которое со сцены сформулировали без шуточных аллегорий:

Евгений Кошевой: "Я тебя просил за кулисами не пить, Юра".

Юрий Ткач: "А я, между прочим, не пил. Я душу дезинфицировал. Просто нас дерьмом поливают, а я хочу хоть изнутри быть чистеньким. Потому что у нас что ни концерт – то зашквар! Так мы теперь дальше пошли – сейчас и между концертами зашквары!"

Отдельное внимание журналистки привлекли ремарки о президенте Владимире Зеленском, который в 2019 году покинул студию, и неожиданные намеки на экс-главу Офиса президента Андрея Ермака. В номере прозвучала ироничная фраза о том, что Ермак "уже не на месте", после чего персонаж Ткача заявил Кошевому: "Мне кажется, что ты следующий Ермак", чем спровоцировал взрыв смеха и продолжительные аплодисменты.

"А, боишься, боишься. Давай я наберу! Тем более сейчас можно до него (Владимира Зеленского. – Ред.) без проблем дозвониться. Ермака же нет! А ты, Женечка, готовься. Мне кажется, что ты следующий Ермак", – заявил Ткач.

В этом же диалоге со сцены впервые прозвучало прямое утверждение о причастности Миндича к финансовым историям вокруг студии. Кошевой подтвердил, что тот является акционером "Квартала 95", хотя большинство участников студии его "даже не видели", при этом признав: для общества эти детали уже не имеют значения.

Также во время номера артисты публично озвучили причину отказа части звезд от участия в концерте. Со сцены было заявлено, что ряд популярных исполнителей не вышли на сцену именно из-за скандала с Миндичем. При этом "Квартал 95" поблагодарил тех артистов, которые все же согласились выступить, не называя имен сразу.

Юрий Ткач:"Скажи, пожалуйста, вот Монатик, Дорофеева, еще ребята. Их реально сегодня не будет?"

Евгений Кошевой: "Не будет".

Ю. Т.: "А почему?"

Е. К.: "Из-за Миндича".

Ю. Т.:"Ну, то получается, что из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты? И что теперь будет дальше?"

Е. К.: "Юр, тихо. Теперь я скажу. Значит, во-первых, наши настоящие друзья-артисты от нас не отказались, они сегодня будут. Мы их благодарим за поддержку".

Стоит отметить, что 6 и 7 декабря студия "Квартал 95" уже провела запись новогоднего шоу "Единый квартал" впервые после коррупционного скандала. Несмотря на бойкот со стороны таких артистов, как хор "Гомін", KOLA и DOROFEEVA, зал был заполнен почти полностью, а запись длилась более трех часов.

Хотя из официальной афиши убрали имена всех приглашенных исполнителей, в сети появились фото и видео с концерта. Зрители заметили на сцене Ирину Билык, Олю Полякову, рэп-группу "Вхід у змінному взутті" и певца DREVO.

Как сообщал OBOZ.UA, "Квартал 95" проводит съемки уже без финансирования Миндича. Студия зарегистрировала новое ООО "Квартал ЮА", где среди владельцев нет скандального беглого бизнесмена.

