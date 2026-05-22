Из телестудии в отдел кастрюль: Василиса Фролова со слезами на глазах рассказала, кем стала после переезда в Дубай

Украинская ведущая Василиса Фролова, не сдерживая слез, рассказала, что после переезда в Дубай более четырех лет назад ее жизнь кардинально изменилась. В родной стране она была настоящей звездой телеэкранов, а вот за рубежом почти все свое время проводит на кухне.

По словам Фроловой, ее "основной работой" в Объединенных Арабских Эмиратах является готовить еду мужу Дмитрию Котеленцу и сыну Родиону, ведь они практически никогда не ходят по ресторанам. О своей жизни после эмиграции ведущая рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Теперь я на кухне. Я всегда готовлю своим ребятам – это моя основная работа. Когда мы идем по магазину возле отдела с кастрюлями, я что-то разглядываю, а Дима говорит: "Вот твой мир". Я никогда столько не готовила, как за эти 4,5 года. У меня в голове одна программа: "Что дальше? Что на ужин?". Мы не ходим по ресторанам", – со слезами на глазах и немного истерическим смехом отметила ведущая.

Василиса Фролова не скрывает, что скучает по своей профессии, но ради безопасности ребенка готова к любым вызовам судьбы. В то же время, она не ставит крест на своей карьере, а все навыки, полученные за время работы на телевидении, трансформирует в развитие YouTube-канала.

"Стараюсь каждую неделю что-то публиковать. Но мы даже не включили монетизацию, поэтому оно и копейки не приносит. Но удовольствие приносит. Я сама монтирую, даже могу что-то сделать с искусственным интеллектом", – поделилась телеведущая.

Напомним, что Василиса Фролова вернулась в Украину не небольшой период времени по "срочным семейным делам". Рассказывая подписчикам эту новость, ведущая подчеркнула, что это ее первый визит в родную страну за 4,4 года.

Знаменитость уже пятый год живет в Дубае, но оседать там навсегда не планирует. Как пояснила Фролова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, в ОАЭ люди редко задерживаются надолго, ведь это страна "быстрого бизнеса, масштабных инноваций, больших денег", куда приезжают "заработать, потратить и отдохнуть".

Да и в целом жить в Дубаи довольно дорого. По словам ведущей, им с семьей необходимо тратить ежемесячно около 7-10 тысяч долларов, но из-за того, что ивент-агентство, где они работали, фактически остановилось из-за напряженной ситуации в регионе, а финансовая подушка иссякла, с заработками возникли проблемы.

"Самые большие расходы идут на аренду квартиры и образование для сына. Еда? Мы уже пристроились, научились экономить. Я уже знаю, где покупать более дешевую гречку. Одежда? Мне кажется, я здесь почти ничего не покупаю. Все мои прежние образы остались в прошлой жизни. Здесь можно каждый день бегать в шлепках и шортах – и это абсолютно нормально", – говорила ведущая.

