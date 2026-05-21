Василиса Фролова после четырех лет эмиграции заговорила о 'переделанных' лицах украинок: испугалась, что у нас вся страна вот такая будет

Телеведущая Василиса Фролова, которая впервые за более чем четыре года вернулась в Украину после жизни в ОАЭ, поделилась неоднозначными впечатлениями от увиденного в Киеве. Звезда призналась, что была шокирована количеством "переделанных" лиц и увеличенных губ среди украинок.

Видео дня

По словам Фроловой в интервью Маричке Падалко, первое удивление она почувствовала еще в аэропорту перед вылетом в Кишинев.

"Когда я зашла в пустом аэропорту на наш гейт в Кишинев – заметила губы. Это украинские накачанные губы, они мне сразу бросились в глаза", – поделилась ведущая.

Она добавила, что подобных визуальных изменений в таком количестве не наблюдала в других странах. Более того, сама себе губы не увеличивала.

"У меня свои, у меня все свое. Но столько губ, сколько на нашем гейте, я в Дубае не видела. Я сразу испугалась, что у нас вся страна вот такая будет, – поделилась Фролова. – Мы видим индусок, филиппинок, арабок – они очень хрупко себя правят, очень осторожно относятся. Они преимущественно делают пластику на носу. А наши женщины – сколько денег есть, столько в губы уколола. Это был шок для меня".

Уже после приезда в Киев ее впечатления только усилились: "Много губ. Очень много губ, очень много одинаковых переделанных лиц. Это просто пугает. Украинки такие красивые".

Ранее Василиса Фролова сообщала, что возвращается в Украину лишь временно из-за "срочных семейных дел". О поездке она написала, отметив, что это ее первый визит в Киев за 4,4 года.

Во время пребывания в столице Фролова успела встретиться с друзьями, прогуляться по Киеву, побывать на мероприятиях и даже пережить воздушную тревогу.

"Киев после 4,4 лет. Слишком много впечатлений, а слез еще больше", – написала телеведущая в Instagram.

Напомним, Василиса Фролова уже пятый год живет в Дубае вместе с мужем Дмитрием Котеленцом и сыном Родионом. Ранее она признавалась, что из-за кризиса в ивент-сфере на Ближнем Востоке семья потеряла стабильный доход, а финансовая подушка почти исчерпалась.

Ранее Василиса Фролова в интервью OBOZ.UA откровенно рассказала, что на самом деле происходит в Дубае из-за войны на Ближнем Востоке, есть ли паника среди местных и почему медиа преувеличивают ситуацию. Также поделилась, как объясняет маленькому сыну звуки взрывов, с какими строгими ограничениями сталкиваются жители из-за публикаций в соцсетях, сколько стоит жизнь и образование в ОАЭ и как изменили ее годы вынужденной эмиграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!