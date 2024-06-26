От ведущих 1+1 в прямом эфире 'убежал' стол. Видео конфуза

Во время общенационального информационного телемарафона на канале 1+1 произошел конфуз. От ведущих неожиданно сам по себе отъехал стол, за которым они должны были провести эфир.

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Однако профессионалы не растерялись и продолжили освещать запланированную тему, встав посреди студии. Видео распространилось в сети и рассмешило украинцев.

Как только Евгений Плинский и Ирина Прокофьева поздоровались со зрителями, чтобы начать военный блок новостей, они почувствовали, что стол начал катиться в сторону.

Ведущие с улыбкой на лице пошутили, что предмет интерьера решил их покинуть, и встали со своих стульев. На столе остались их телефоны и текст, а медийщики продолжили эфир, словно ничего не произошло.

В сети подчеркнули, что ведущие не растерялись и повели себя профессионально, не сбившись с мыслей и темы.

Кстати, этот самый стол фигурировал в эфире и во время другого конфуза, уже связанного с песиком. Именно на него однажды опорожнился четырехлапый любимец приглашенной в студии гости.

Как писал OBOZ.UA, это уже не первый раз во время телемарафона случаются забавные и неожиданные ситуации. В сентябре 2022 года в эфире появилась женщина без штанов, когда ведущий разговаривал с итальянским политологом.

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