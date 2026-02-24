'Из первых уст...' Екатерина Кухар нарушила молчание на фоне слухов о разводе с Александром Стояновым

Прима-балерина Екатерина Кухар загадочно прокомментировала слухи о разводе с балетмейстером Александром Стояновым. Она нарушила свое молчание, но так и не отметила, вместе ли они.

Ведущая программы "Тур зірками" Наталья Тур прямо задала ей вопрос о браке. Журналистка отметила, что Кухар давно не видели вместе с мужем, а также обратила внимание на отсутствие обручального кольца на ее пальце.

В ответ Екатерина Кухар коротко заявила: "Из первых уст – я никого сейчас не пускаю за кулисы своей частной жизни".

После своего комментария прима рассмеялась. Никаких уточнений относительно семейного статуса балерина так и не предоставила.

Слухи о проблемах в супружестве появились еще в конце 2023 года. Тогда внимание привлекли публикации артистки в соцсетях, где она намекала на изменения в жизни, в частности демонстрировала новый имидж. Впоследствии информационное пространство подогрел и Александр Стоянов.

В январе 2024-го у балетмейстера произошел скандал по поводу немецких гастролей с балетом "Лебединое озеро". Стоянов тогда заявил, что у него "большая и тяжелая дискуссия" с Екатериной Кухар по этому поводу, но назвал ее не женой или возлюбленной, а "матерью моих детей".

Именно эта деталь стала основанием для новой волны предположений о возможном разрыве. Артист тогда подтвердил, что между ними произошел эмоциональный спор из-за профессиональных и мировоззренческих разногласий.

Дополнительно интерес к личной жизни Кухар возрос в сентябре 2024 года, когда она опубликовала видео с загадочным мужчиной. Часть пользователей предположила, что речь идет о новом избраннике. В ответ балерина заявила, что это "совсем не тот, о ком пишет пресса", и призвала внимательнее присмотреться к кадрам, подчеркнув, что на разных фото – разные мужчины. В то же время прямо отвечать на вопрос о новом романе она не стала.

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов познакомились в 2006 году во время работы в Национальной опере Украины. Долгое время пара находилась в отношениях без официальной регистрации брака. Они обвенчались в церкви, в 2018 году зарегистрировали брак в США, а 15 сентября 2019 года официально узаконили отношения в Украине во время прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

Супруги воспитывают двоих детей – дочь Анастасию и сына Тимура (от предыдущего брака балерины). Ранее Стоянов рассказывал, что их семейные ссоры могут быть эмоциональными, однако отмечал, что несмотря на конфликты они пытались сохранять семью.

