Екатерина Кухар прокомментировала слухи о романе со стилистом: на видео два разных мужчины

Украинская балерина Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о новом романе. Недавно Народная артистка Украины опубликовала видео, на котором, вероятно, засветила своего нового парня.

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Многие из пользователей считали, что сердце танцовщицы завоевал 36-летний украинский стилист Александр Левинский. Однако, несмотря на общие фото и видео, Кухар призвала внимательнее присмотреться к мужчине на свежем ролике. Ведь, оказывается, это совсем не Левинский, а "другой человек". Об этом она рассказала в Instagram-stories.

"Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео – это два разных мужчины. Это, во-первых. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", – намекнула балерина. Ли тот незнакомец, с которым Кухар провела лето, ее новый парень – звезда говорить не стала.

Напомним, на этой неделе балерина подогрела слухи о разводе со своим мужем Александром Стояновым. Она опубликовала видео, где можно увидеть загадочного красавца. "После всех событий этой недели возникает желание погрузиться в приятные воспоминания о лете. Ведь это было как маленькая жизнь – с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время все знакомства! эти вещи ценишь втрое больше", – написала она на своей Instagram -странице.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Юрий Ткач прокомментировал слухи о разводе своей кумовья Екатерины Кухарь с Александром Стояновым, который продвигает "русский мир" в Европе. Сама же балерина заявила, что они с мужем "идут разными путями". Подробности – в нашем материале.

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