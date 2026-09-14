"Искала спасение несколько лет". Звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что на самом деле происходит с ее здоровьем, и раскрыла свой вес

Певица и модель Даша Астафьева рассказала о многолетних проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, сказались как на эмоциональном состоянии, так и на внешности. 42-летняя знаменитость призналась, что несколько лет искала способ вернуть себе нормальное самочувствие, обращалась к разным специалистам, но не всегда получала положительный результат.

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Астафьева отметила в InstaStories, что долгое время испытывала "стресс в своем теле" – он сказывался на общем самочувствии, настроении, желаниях и внешности. По словам артистки, некоторые специалисты ей помогли, однако был и опыт, который, напротив, ухудшил ее состояние.

"Несколько лет искала спасение, работала с разными специалистами в разных направлениях. И каждый помогал, учил и подсказывал, я очень благодарна за это. Кто-то помогал, кто-то, напротив, очень навредил, и этот опыт привел к ощущению, что я потеряла себя навсегда", – поделилась модель.

По ее словам, особенно трудно было принять изменения в собственной внешности. Знаменитость призналась, что как женщине, привыкшей к красоте и совершенству, ей было больно наблюдать за тем, как все это меняется.

В то же время сейчас Астафьева старается по-другому относиться к своему здоровью. Она рассказала, что уже месяц работает с целой командой специалистов. Они помогают ей контролировать рацион, формировать повседневные привычки и выстраивать режим.

Результат, по словам артистки, она почувствовала довольно быстро. Астафьева говорит, что избавилась от постоянного чувства голода и слабости, у нее появилось больше энергии, уменьшились отеки, а также улучшилось состояние кожи и волос.

Кроме того, Астафьева решила не скрывать свои нынешние параметры. Она отметила, что в 42 года весит 70 кг при росте 173 см. При этом последние несколько месяцев артистка не занимается спортом в привычном режиме: оставила орбитрек, на котором занимается почти каждый день, и йогу несколько раз в неделю. Ее ежедневная активность сейчас составляет 10–13 тысяч шагов.

В частности, модель рассказала, что больше всего ей пришлось работать не только с питанием, но и со своими собственными убеждениями. В частности, она отвергает мнение, что для похудения нужно постоянно ограничивать себя в еде или изнурять тренировками.

"Избавиться от мысли, что мы худеем, когда мало едим, или вообще не едим, или когда изнуряем себя в спортзале. За этот месяц в целом я была счастливее, чем за последние три года. Ведь питание, режим и осознанность в настоящем моменте – это основа!" – пояснила Астафьева.

Она добавила, что раз в неделю занимается с психотерапевтом, следит за режимом сна и питания, придерживается схемы питания, подобранной с учетом ее потребностей, а также дополняет процесс восстановления массажами, баней и прогулками на природе.

Знаменитость также упомянула, что последние годы были для нее эмоционально сложными. Она предположила, что пережитые и непрожитые эмоции долго накапливались внутри.

"Очень долго накапливалось и максимально застряло во мне. Весь негатив, пережитые и непережитые эмоции. Конечно, я работаю раз в неделю с психотерапевтом, поддерживаю режим сна и питания", – отметила Даша.

Проблемы со здоровьем Астафьевой ранее становились поводом для слухов. Летом 2025 года после публикации видео, на котором она читала стихотворение Владимира Шовкошитного "1 вересня", подписчики начали предполагать, что у артистки якобы онкологическое заболевание. Пользователи обратили внимание на ее внешность и даже связали это с возможной болезнью.

Даша Астафьева тогда резко отреагировала на подобные предположения и призвала не выдумывать диагнозы по внешнему виду человека. А уже в декабре 2025 года она сама рассказала, что в течение года действительно много раз проходила обследования у врачей, хотя конкретного диагноза не называла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Даша Астафьева разделась для соблазнительных фото с живой змеей. Знаменитость держала рептилию на руках, позволяла ей ползать по ноге, бедрам и груди.

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