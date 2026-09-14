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"Искала спасение несколько лет". Звезда Playboy Даша Астафьева призналась, что на самом деле происходит с ее здоровьем, и раскрыла свой вес

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
1,2 т.
Даша Астафьева призналась, что на самом деле происходит с ее здоровьем
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Певица и модель Даша Астафьева рассказала о многолетних проблемах со здоровьем, которые, по ее словам, сказались как на эмоциональном состоянии, так и на внешности. 42-летняя знаменитость призналась, что несколько лет искала способ вернуть себе нормальное самочувствие, обращалась к разным специалистам, но не всегда получала положительный результат.

Астафьева отметила в InstaStories, что долгое время испытывала "стресс в своем теле" – он сказывался на общем самочувствии, настроении, желаниях и внешности. По словам артистки, некоторые специалисты ей помогли, однако был и опыт, который, напротив, ухудшил ее состояние.

Модель долгое время испытывала "стресс в своем теле"

"Несколько лет искала спасение, работала с разными специалистами в разных направлениях. И каждый помогал, учил и подсказывал, я очень благодарна за это. Кто-то помогал, кто-то, напротив, очень навредил, и этот опыт привел к ощущению, что я потеряла себя навсегда", – поделилась модель.

По ее словам, особенно трудно было принять изменения в собственной внешности. Знаменитость призналась, что как женщине, привыкшей к красоте и совершенству, ей было больно наблюдать за тем, как все это меняется.

По ее словам, особенно трудно было принять изменения в собственной внешности

В то же время сейчас Астафьева старается по-другому относиться к своему здоровью. Она рассказала, что уже месяц работает с целой командой специалистов. Они помогают ей контролировать рацион, формировать повседневные привычки и выстраивать режим.

Астафьева старается по-другому относиться к своему здоровью

Результат, по словам артистки, она почувствовала довольно быстро. Астафьева говорит, что избавилась от постоянного чувства голода и слабости, у нее появилось больше энергии, уменьшились отеки, а также улучшилось состояние кожи и волос.

Результат она почувствовала довольно быстро

Кроме того, Астафьева решила не скрывать свои нынешние параметры. Она отметила, что в 42 года весит 70 кг при росте 173 см. При этом последние несколько месяцев артистка не занимается спортом в привычном режиме: оставила орбитрек, на котором занимается почти каждый день, и йогу несколько раз в неделю. Ее ежедневная активность сейчас составляет 10–13 тысяч шагов.

Последние несколько месяцев артистка не занимается спортом в привычном формате

В частности, модель рассказала, что больше всего ей пришлось работать не только с питанием, но и со своими собственными убеждениями. В частности, она отвергает мнение, что для похудения нужно постоянно ограничивать себя в еде или изнурять тренировками.

"Избавиться от мысли, что мы худеем, когда мало едим, или вообще не едим, или когда изнуряем себя в спортзале. За этот месяц в целом я была счастливее, чем за последние три года. Ведь питание, режим и осознанность в настоящем моменте – это основа!" – пояснила Астафьева.

Модель рассказала, что больше всего ей пришлось работать не только с питанием, но и со своими убеждениями

Она добавила, что раз в неделю занимается с психотерапевтом, следит за режимом сна и питания, придерживается схемы питания, подобранной с учетом ее потребностей, а также дополняет процесс восстановления массажами, баней и прогулками на природе.

Знаменитость также упомянула, что последние годы были для нее эмоционально сложными. Она предположила, что пережитые и непрожитые эмоции долго накапливались внутри.

"Очень долго накапливалось и максимально застряло во мне. Весь негатив, пережитые и непережитые эмоции. Конечно, я работаю раз в неделю с психотерапевтом, поддерживаю режим сна и питания", – отметила Даша.

Последние годы были для нее эмоционально непростыми

Проблемы со здоровьем Астафьевой ранее становились поводом для слухов. Летом 2025 года после публикации видео, на котором она читала стихотворение Владимира Шовкошитного "1 вересня", подписчики начали предполагать, что у артистки якобы онкологическое заболевание. Пользователи обратили внимание на ее внешность и даже связали это с возможной болезнью.

Даша Астафьева тогда резко отреагировала на подобные предположения и призвала не выдумывать диагнозы по внешнему виду человека. А уже в декабре 2025 года она сама рассказала, что в течение года действительно много раз проходила обследования у врачей, хотя конкретного диагноза не называла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Даша Астафьева разделась для соблазнительных фото с живой змеей. Знаменитость держала рептилию на руках, позволяла ей ползать по ноге, бедрам и груди.

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Редакционная политика