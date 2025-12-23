Даша Астафьева сделала редкое заявление о своем здоровье на фоне слухов о тяжелой болезни: такого 'тура' по врачам у нее никогда не было

В последнее время на просторах сети ходят слухи, якобы украинская исполнительница и модель Даша Астафьева страдает тяжелой болезнью. На фоне этих сплетен знаменитость дала редкий комментарий относительно состояния своего здоровья. Она не стала вдаваться в подробности диагноза, однако отметила, что за этот год ей пришлось много раз проходить обследование у врачей.

Видео дня

Как поделилась артистка, все эти проблемы она хотела бы оставить в 2025-м и войти в новый год в лучшем состоянии. Об этом модель рассказала в проекте "Тихенько-подкаст".

"Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура по врачам я еще не делала никогда. Хочу от всей души отпустить все болезни, страхи, проблемы, которые мешают жить классную жизнь. Хочу пожелать всем украинцам здоровья, и чтобы никакие болезни, проблемы или некомфортные ощущения вам не мешали", – высказалась знаменитость.

Заметим, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Даши Астафьевой возникли еще летом этого года, когда она обнародовала видео, где продекламировала стихотворение Владимира Шовкошитного "1 вересня". Одни пользователи сети высоко оценили то, как исполнительница зачитала поэтическое произведение, тогда как другие на молекулы разобрали ее внешний вид.

Некоторые юзеры отметили, что у Астафьевой нарисованы брови, надет парик и почти не заметно бровей. Из-за этого они начали предполагать, якобы модель больна раком. Когда под постом появилось слишком много подобных догадок, комментарии были закрыты.

Тогда знаменитость не сдержала эмоций, и довольно резко ответила "экспертам" из соцсетей: "Всем, кто сегодня пишет и распространяет всякую ху*ню обо мне, я желаю ада. Искренне. Каждой йбнй зал*пе, которая умножает зло! Хуже врага – свои с такой гнилой душой. Оказалось, что ими могут быть не только чужие, много и своих".

Позже Даша Астафьева добавила, что некоторым людям лучше следить за собственной внешностью, семьей, да и вообще жизнью, вместо того, чтобы искать недостатки в других.

"Очень ху*ово, что есть люди, которым так хочется отметить мой вид или наличие или отсутствие чего-то в моей внешности под постом, где куча людей пытаются спасти разрушенное чужой страной!", – написала артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 40-летняя Даша Астафьева сделала откровенное признание, почему до сих пор не стала матерью и не вышла замуж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!