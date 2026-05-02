Исчез после перелета: режиссер документалки об учителе из России потерял свой 'Оскар'

Главный герой и сорежиссер документальной ленты "Мистер Никто против Путина", которая в этом году получила премию"Оскар", россиянин Павел Таланкин потерял почетную награду. Инцидент произошел во время его перелета из США в Германию.

По словам Таланкина, работники аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди запретили ему брать статуэтки в ручную кладь, ведь ее можно было использовать как оружие, вместо чего запаковали в коробку и поместили в багаж. Когда самолет приземлился, "Оскара" уже не было, пишет BBC.

Перед полетом на связи с Павлом Таланкиным была продюсер ленты Робин Гессман, которая помогала россиянину общаться с Администрацией транспортной безопасности США, ведь он не говорит свободно на английском. Она отметила, что коллега неоднократно летал международными рейсами с "Оскаром" на борту и это никогда не становилось проблемой.

"С Леонардо Ди Каприо такого бы не произошло", – с возмущением отмечала Гессман.

Со своей стороны представители авиакомпании Lufthansa, которые помогали россиянину запаковывать статуэтку, извинились за инцидент и отметили, что срочно начнут ее искать. В конце концов, они сдержали слово. Через несколько часов после исчезновения стало известно, что "Оскар" находится в аэропорту города Франкфурт-на-Майне.

"Нам жаль из-за причиненных неудобств и мы уже попросили прощения у владельца награды. Тщательное и безопасное обращение с вещами наших гостей имеет для нас первостепенное значение. Сейчас продолжается внутреннее расследование обстоятельств инцидента", – сообщили в компании.

Напомним, что проект "Мистер Никто против Путина" собран из кадров, снятых педагогом-организатором Павлом Таланкиным в школе города Карабаш Челябинской области РФ. После начала большой войны он снимал все, что происходило в учебном заведении: линейки, собрания, торжественные вечера и уроки. В 2024-м Таланкин покинул территории РФ и вывез собранный материал, а смонтировать его в единую ленту ему помог американский документалист Дэвид Боренштейн.

Кинокартина была номинирована на "Оскар 2026" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" и в итоге одержала победу. Во время церемонии награждения Павел Таланкин выступил с речью на русском языке и призвал "прекратить все войны", однако не уточнил, к кому именно обращается, ведь вооруженная агрессия продолжается не только в Украине.

