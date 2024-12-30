Ирме Витовской – 50! Лучшие фильмы с участием актрисы, которая дважды получала 'Золоту дзиґу'

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская 30 декабря отмечает свой день рождения. Искусной знаменитости известных украинских фильмов исполнилось 50 лет. Искренность и харизма актрисы сделали ее любимицей зрителей и незаменимой звездой украинского кино.

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В течение своей блестящей карьеры она сыграла яркие роли, а также завоевала несколько кинопремий. OBOZ.UA собрал список лучших фильмов с участием Ирмы Витовской.

Ее весомый вклад в украинское кино можно засвидетельствовать полученными двумя премиями "Золоту дзиґу" и двумя – "Кіноколо". В 2019 году Витовская также получила почетного "Золотого Дюка" на Одесском международном кинофестивале за лучшую актерскую работу в фильме "Мої думки тихі" Антонио Лукича.

"Мої думки тихі", реж. Антонио Лукич

Роуд-муви повествует о звукорежиссере Вадиме, которому выпадает возможность начать жизнь с чистого листа. Ему нужно записать голоса закарпатских животных и найти редкую птицу. Однако не все так просто – его компанией будет мама, которая все время будет "мешать".

"Брама", реж. Владимир Тихий

Мистический сюжет картины повествует о семье бабы Приси, проживающей в Чернобыльской зоне отчуждения. Главная героиня поедает галлюциногенные грибы, с помощью которых открывает для себя невиданное другим, дружит с русалками и другими мистическими существами Зоны. Внезапно их размеренная жизнь заканчивается – баба Прися получает сверхъестественный сигнал о катастрофе, которая произойдет в скором времени.

"Коза Ностра. Мама їде", реж. Джованни Дота

В центре сюжета главная героиня Влада Коза решает продать свой дом в Карпатах и поехать на Сицилию, чтобы помочь дочери, которая недавно родила ребенка. Она попыталась преподнести сюрприз, поэтому не предупредила никого о своем приезде. Однако сюрприз получила Влада Коза от увиденного. Дочь отказывает матери в уходе за детьми из-за чрезмерной опеки и желания все контролировать.

После очередной ссоры Коза покидает своего ребенка и зятя и неожиданно для нее попадает на работу на виллу к итальянскому мафиози-вдовцу, в существование чего поначалу не верила. Она становится, де-факто, спасительницей для его детей и реформатором старой и неэффективной мафии.

"БожеВільні", реж. Денис Тарасов

Кинолента основана на реальных историях пациентов психбольниц в СССР. Герои фильма борются с так называемой "карательной психиатрией". В заведение насильственно отправляли здоровых людей против тоталитарной системы. По сюжету молодого человека отправили в психбольницу из-за того, что он слушал западный рок. Главный герой должен выбрать – покориться системе и вернуться домой или идти против власти, рискнув жизнью.

"Смак свободи", реж. Александр Березань

Главная героиня, молодая кухарка Варя, теряет работу в придорожном кафе, поскольку ее изысканная кухня не находит ценителей. Преисполненная энергии и решительности, она отправляется во Львов, стремясь реализовать свою мечту стать шеф-поваром в престижном ресторане. Судьба сводит ее с книгой Ольги Франко, которая в 1929 году издала "Первую украинскую общепрактическую кухню". Эта находка вдохновляет Варю на новые кулинарные свершения и помогает найти свое место в мире высокой кухни.

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