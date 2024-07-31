Еще один украинский фильм появился на Netflix: о чем комедия 'Коза Ностра. Мама едет' с Ирмой Витовской

Еще один фильм украинского производства можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix. В этот раз к огромной выборке кинопроектов сайта добавили украинско-итальянскую семейную комедию "Коза Ностра. Мама їде" с Ирмой Витовской в главной роли. Хотя лента была выпущена еще в 2022 году и ее можно было посмотреть только в кинотеатрах, теперь она доступна любому подписчику Netflix.

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Картину снял итальянский режиссер Джованни Дота. Главные роли, кроме Ирмы Витовской, в фильме сыграли итальянские актеры Джованни Кальканьо и Юлия Соболь. Как сообщает Государственное агентство Украины по кино, "Коза Ностра. Мама їде" уже доступна на Netflix с 30 июля.

В центре сюжета главная героиня Влада Коза решает продать свой дом в Карпатах и поехать на Сицилию, чтобы помочь дочери, которая недавно родила ребенка. Она попыталась сделать сюрприз, поэтому не предупредила никого о своем приезде. Однако сюрприз получила Влада Коза от увиденного. Дочь отказывает матери в уходе за детьми из-за чрезмерной опеки и желания все контролировать.

После очередной ссоры Коза покидает своего ребенка и зятя и неожиданно для нее попадает на работу на виллу к итальянскому мафиози-вдовцу, в существование чего поначалу не верила. Она становится, де-факто, спасительницей для его детей и реформатором старой и неэффективной мафии.

Ирма Витовская часто играет комедийные роли и ей это прекрасно удается. Например, в фильме "Мої думки тихі" она исполнила роль матери чудаковатого парня, которая пытается провести семейный отдых. Однако ее потенциально игнорируют, ведь преследование цели и деньги, по мнению сына, важнее отношений с родными.

Ранее OBOZ.UA писал, что 25 июля на Netflix вышел сериал "Декамерон", в котором сыграл роль украинский актер Александр Рудинский.

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