Ирина Билык отреагировала на сенсационное заявление бывшего мужа Коляденко о том, что он воздерживался от интима 19 лет

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала шокирующие слова своего экс-мужа, шоумена Дмитрия Коляденко о том, что у него не было ни романтических отношений, ни интима в течение 19 лет. Артистка откровенно призналась, что не верит в сенсационное заявление хореографа.

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Об этом она рассказала на личной странице в Instagram. Звезда решила пообщаться с подписчиками, поэтому попросила их задавать интересные вопросы, среди которых не обошлось и без упоминания о танцоре.

Так один из ценителей творчества исполнительницы поинтересовался, верит ли она в то, что у Дмитрия Коляденко не было интима в течение 19 лет. На это певица коротко ответила: "Конечно, не верю".

Следует отметить, что отношения между Ириной Билык и Дмитрием Коляденко разгорелись в 2001 году. Роман звездной пары был довольно непростой, ведь они часто ссорились, расходились, а потом снова мирились. Однако в 2006-ом знаменитости окончательно поставили точку в отношениях. Как признался шоумен, с тех пор никому не удавалось завоевать его сердце.

"У меня не было женщины после Билык, совсем! Я не могу! У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины уже столько лет. У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я купил любовь за деньги", – поделился хореограф.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Билык со сцены призналась в любви младшему на 28 лет певцу.

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