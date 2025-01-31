Иракли Макацария во второй раз стал папой и раскрыл имя малыша. Фото

Главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу свиданий "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом. Жена 39-летнего бизнесмена Лиза Чичуа родила девочку.

Видео дня

Предприниматель не стал скрывать имя малыша, поэтому отметил: дочь назвали Ниной. Радостное известие новоиспеченный папа сообщил на своей странице в Instagram.

"Нина Макацария. Добро пожаловать", – коротко прокомментировал пост бывший "холостяк".

Иракли Макацария поделился с поклонниками первой фотографии новорожденной. На опубликованном фото можно увидеть крошечную ручку его дочери.

В комментариях под публикацией подписчики бизнесмена поздравили его и жену с пополнением в семье:

"Самые искренние поздравления! Это невероятное счастье! Любви и радости".

"Поздравляю с днем рождения вашей крохи. Счастья, здоровья и мирного неба вашей семье".

"Поздравляем. Видно, что настоящая женщина родилась, сразу с маникюром".

Напомним, о второй беременности Лизы Чичуа стало известно в октябре 2024 года. Тогда супруги поделились с поклонниками трогательными кадрами из фотосессии, на которых был заметен круглый животик жены Иракли Макацария. Пара не скрывала от подписчиков пол ребенка, поэтому показала видео с гендер-пати. Бизнесмен с избранницей предстали перед камерой в белых образах и подожгли дымовые шашки. После нескольких секунд ожидания появился розовый дым, а это означало, что они ожидают девочку. Бывший главный герой "Холостяка" не мог сдержать эмоций и прыгал от счастья.

Следует отметить, что впервые пара стала родителями 2 июня 2023 года. Тогда на свет появился их сын Гиорги. Иракли Макацариа был невероятно рад пополнению в семье, так что не смог сдержать слез, находясь в роддоме.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что у Вирастюка родился пятый сын, которому дали необычное сокращенное имя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!