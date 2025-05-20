Инсайдер раскрыл, чье имя запрещено произносить вслух в доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма: ее никогда не простят

В доме принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон царит молчаливое табу: имя Меган Маркл там фактически под запретом. Причина – глубокая обида, которую супруги испытывают из-за публичных заявлений принца Гарри.

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Об этом сообщил инсайдер в эксклюзивном комментарии для Us Weekly, отметив, что герцогиню Сассекскую в семье больше не хотят даже вспоминать – настолько глубоким является разочарование, нанесенное ее словами и действиями. Особенно болезненной тема стала для Кейт Миддлтон. По словам инсайдера, в семье создано негласное правило: имя Меган Маркл больше не упоминается.

"Никто из сотрудников не может сейчас упоминать имя Меган перед Кейт, ее имя фактически запрещено из-за стресса вокруг него, и она больше его не хочет", – отмечает источник.

Это связано не только с напряженными отношениями в прошлом, но и с текущим состоянием здоровья принцессы. В марте 2024 года Кейт объявила о диагнозе рак. Она находится в состоянии ремиссии, но психологическая нагрузка, по словам инсайдеров, может влиять на ее самочувствие. Именно поэтому Уильям всячески пытается создать для жены спокойную и бесстрессовую среду.

В частности, в начале мая принц Гарри дал громкое интервью BBC, в котором снова обратил внимание мирового сообщества на напряженные отношения с британской королевской семьей. Он публично пожаловался, что его отец, король Чарльз III, не общается с ним, и намекнул на отчуждение в связи с проигранной апелляцией по государственной охране в Великобритании.

Однако зрители обратили внимание не только на то, что Гарри не упомянул ни брата, ни Кейт Миддлтон, но и на тон, который снова открыл старые раны. Для принца Уильяма, которого инсайдер описывает как человека, всегда стремившегося сохранить семейное достоинство, это стало очередным ударом.

"Уильяму больно больше, чем чему-либо другому", – добавил источник.

Драматическая история Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Отношения между Кейт и Меган были напряженными с самого начала. Еще в 2018 году, накануне свадьбы Гарри и Меган, между двумя женщинами произошел конфликт из-за платья принцессы Шарлотты. По разным версиям, инцидент довел обеих до слез, и с тех пор взаимопонимание наладить не удалось.

Несмотря на попытки сохранять публичную нейтральность, с годами напряжение только росло. Особенно после того, как Гарри и Меган отказались от королевских обязанностей и переехали в США в 2020 году.

"Все изменилось, когда Меган пришла к власти. Но ее не обвиняют во всем, и Гарри является частью этого", – заметил источник.

Во дворце признают, что вероятность примирения с Гарри сохраняется, хотя и остается очень условной. Однако в отношении Меган позиция значительно жестче – ей никогда не простят.

"Первый шаг – перестать говорить с общественностью о частных делах. Они не видят пути вперед, пока Гарри не сможет молчать", – заключает инсайдер.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри открыто заявил, что хочет "примирения" с королевской семьей. Как утверждает принц, его отец не разговаривает с ним из-за "этих вопросов безопасности", хотя Гарри больше не хочет "воевать" и не знает, "сколько еще осталось" жить отцу.

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