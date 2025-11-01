Инна Мирошниченко рассказала неизвестные факты из жизни биологических родителей Марселя и Ангелины: они ни в чем не виноваты

Украинский адвокат и блогер Инна Мирошниченко раскрыла неизвестные ранее факты о биологических родителях своих двух приемных детей Марселя и Ангелины. Как отметила жена ведущего Тимура Мирошниченко, эти люди имеют довольно нелегкие судьбы и жизненные обстоятельства, поэтому она не может обвинять их в том, что малыши попали в детдом.

Видео дня

Блогер рассказала в подкасте "Мама, я дома!", что длительный период следила за биологическими родителями Марселя с помощью реестра судебных решений, а недавно ей удалось найти соцсети мамы мальчика. Просматривая фото женщины, Инна Мирошниченко сразу узнала черты лица приемного сына.

"Она очень молодая. У нее не было социальных сетей раньше, но я иногда ее искала. И вот открываю профиль и вижу – это Марсель! Его глаза, его губы, его лицо. Он очень похож на биологическую маму. Я вижу, что у нее все хорошо", – сказала адвокат.

Со слов Инны Мирошниченко можно понять, что биологическая мама Марселя ранее находилась в очень токсичных отношениях, однако теперь поставила в них точку. Да и в целом судьба женщины была не очень легкой. Как пояснила блогер, в семье биологической мамы Марселя были случаи, когда социальные службы изымали детей, ведь родители злоупотребляли алкогольными напитками.

"У Марселя есть дядя или тетя, которые такого же возраста, как и он, и которые тоже проживают в учреждении или уже усыновлены. То есть эта история тянулась еще с того поколения и перешла в это поколение, но этой женщине удалось, по меньшей мере, по фото, вырваться оттуда. Она производит впечатление человека, который нашел правильный путь в этой жизни. Круто, что ей хватило силы", – высказалась жена ведущего.

Инна Мирошниченко предположила, что биологической матери Марселя до сих пор может быть больно от того, что она отдала своего сына в детский дом. Адвокат убеждена, что ситуация могла бы сложиться совсем иначе, если бы в свое время социальные службы оказали женщине необходимую поддержку.

"Я понимаю, что Марсель счастлив с нами. Мы его очень любим. Это мой ребенок, рожденный сердцем. Но его нервные расстройства вызваны травмой. Его нервная система недозрела. Если бы он остался в семье, то был бы здоровее. Я очень счастлива, что он есть у нас в семье, но мне грустно, ведь все могло быть иначе. Эту ситуацию можно было изменить, но никто не включился", – сказала блогер.

Что известно о биологических родителях Ангелины

Ранее Инна Мирошниченко рассказывала, что биологические мама и папа ее приемной дочери также росли в детском доме. Со временем их обоих взяли под опеку, но все же они получили ментальную инвалидность. Но даже несмотря на это биологические родители Ангелины пытались построить нормальную семью.

"Они вдвоем всю жизнь и поженились примерно в 30 лет. Только через год после бракосочетания родилась Ангелина. Люди хотели сделать так, как правильно, как это делается в здоровых семьях, но не получилось. Никто не научил как жить с новорожденным ребенком. В результате Ангелину изъяли в возрасте двух месяцев с гипертрофией второй степени. Родителей снова отправили в гериатрический пансионат, потому что было понятно, что они не могут жить самостоятельно", – рассказала адвокат.

Однако, несмотря на такую ситуацию, биологический отец Ангелины связывался с Инной Мирошниченко с помощью текстовых сообщений. Блогер точно не знает, мужчина самостоятельно писал ей и читал ответы, или использовал дополнительные гаджеты, но в любом случае она считает эти навыки очень важными. А вот биологическая мама Ангелины не умеет читать и писать, а также плохо ориентируется в пространстве.

Инна Мирошниченко опять же отметила, что жизнь этих людей могла бы быть совсем другой, если бы их усыновили, обнаружили сильные стороны и дали базовые знания. В будущем адвокат даже готова сделать все возможное, чтобы Ангелина познакомилась со своими биологическими родителями, если этого захочет: "Они не виноваты в том, что не смогли ее воспитать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Мирошниченко умилила сеть разговором с названной дочерью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!