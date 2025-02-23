'Это навсегда?': Инна Мирошниченко растрогала сеть разговором с названной дочерью. Видео

Адвокат Инна Мирошниченко поделилась с поклонниками трогательным видео со своей названной дочерью Ангелиной. Блоггер сняла момент разговора с наследницей, где девочка спрашивает, действительно ли ее любят в новой семье, и никогда ли не покинут.

Видео дня

Соответствующую запись жена ведущего Тимура Мирошниченко обнародовала на своей странице в Instagram. Она отметила, что Ангелина постепенно строит новую жизнь в любящей семье и почти не вспоминает о своем прошлом.

На обнародованном видео можно услышать, как девочка обращается к Инне Мирошниченко с большим количеством вопросов: "Ты меня хотела очень сильно забрать в Украину?", "И чтобы я с вами жила очень сильно?", "Навсегда?", "И ты меня никуда не бросишь?", " Я твоя дочь?"

По словам блогера, такой разговор с наследницей происходит у них не впервые. Уже семь месяцев Ангелина живет в семье Мирошниченко, однако постоянно хочет убедиться, что ее по настоящему любят.

"Ангелина ничего не вспоминает из жизни "до". Будто не было 8,5 лет жизни. Лишь отдельные эпизоды, и они как взрывы из подсознания. Что-то болезненно, что вырывается наружу, а потом снова не помнит", – написала адвокат.

Инна Мирошниченко добавила, что детская психика работает довольно странно и может скрывать большое количество болезненных моментов из прошлого. Как отметила блоггер, наибольшее количество воспоминаний начало появляться у Ангелины с момента их знакомства в приложении Zoom.

Пост избранницы Тимура Мирошниченко не оставил равнодушными пользователей сети, которые откровенно признались в комментариях, что не смогли сдержать слез от услышанного:

"Реву. Невероятно восхищаюсь вами! Какая внутренняя сила и любовь".

"Боже, сколько же боли в этих вопросах".

"Слезы потекли. Очень горжусь вашей семьей".

Напомним, что Инна и Тимур Мирошниченко связали себя узами брака в 2018-ом. В июне того же года супруги впервые стали родителями, ведь у них родилась девочка Мия, а в 2019-м на свет появился их сын Марк. Звездная семья стала больше еще на одного человека в 2023 году, когда они усыновили мальчика Марселя. А уже летом 2024-го Мирошниченко удочерили Ангелину.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Мирошниченко призналась, планирует ли брать в семью пятого ребенка и что об этом думает ее муж.

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