Имела редкий диагноз: в 35 лет умерла внучка Джона Кеннеди

Во вторник, 30 декабря, отошла в вечность американская журналистка и внучка 35-го президента Соединенных Штатов Америки Джона Фицджеральда Кеннеди – Татьяна Шлоссберг. Ее сердце остановилось в возрасте 35 лет из-за редкой формы рака.

Трагическую новость сообщили родственники журналистки в соцсети Instagram. Они отметили, что Татьяна Шлоссберг навсегда останется в их сердцах.

Страшный диагноз внучке Джонна Ф. Кеннеди поставили 25 мая 2024 года после того, как она родила второго ребенка. Врач заметил у нее аномально высокий уровень лейкоцитов, поэтому назначил дополнительные обследования. У Татьяны Шлоссберг обнаружили острую миелоидную лейкемию с редкой мутацией, которая называется инверсия 3 – агрессивная форма рака крови и костного мозга.

Журналистка провела пять недель в больнице, а затем прошла курс химиотерапии дома. После этого она перенесла операцию по трансплантации костного мозга.

"Во время последнего клинического обследования мой врач сказал мне, что, сможет сохранять мою жизнь, возможно, еще в течение года. Моей первой мыслью было то, что мои дети, лица которых постоянно появляются перед моими глазами, не будут помнить меня", – делилась журналистка.

Что известно о Татьяне Шлоссберг

Татьяна Шлоссберг родилась 5 мая 1990 года в семье дизайнера Эдвина Артура Шлоссберга и старшей дочери Джона Кеннеди – Кэролайн. Высшее образование она получала в Йельском университете, а позже получила степень магистра американской истории в Оксфордском университете.

Шлоссберг была журналисткой-экологом в The New York Times, а также сотрудничала с изданиями The Atlantic и The Washington Post. Кроме того, в августе 2019 года она издала книгу "Неприметное потребление: влияние на окружающую среду, о котором вы не знаете".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, судьба семьи Кеннеди сложилась очень трагично. 35-го президента США застрелили во время поездки в город Даллас, штат Техас, а из четырех его детей до наших дней дожила только одна дочь. Некоторые люди даже считают, что на род политика наложили "проклятие", которое накликал его отец Джозеф Кеннеди-старший. Детали читайте в нашем материале.

