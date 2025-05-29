'Проклятие' семьи Кеннеди: почему умерли трое детей 35-го президента США и как сложилась жизнь его единственной живой дочери

Ровно 108 лет назад, 29 мая 1917-го, родился 35-й президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди. Он вошел в историю не только благодаря своей активной политической деятельности, но и трагической смерти. 22 ноября 1963 года его застрелили во время поездки в город Даллас, штат Техас. Довольно печальная судьба постигла и детей 35-го президента США, поскольку до наших дней дожила только одна его дочь.

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Некоторые считают, что "проклятие" на род политика навлек его отец, Джозеф Кеннеди-старший. Дело в том, что бизнесмен заработал состояние благодаря нелегальной торговле алкоголем во время "сухого закона", а также биржевым спекуляциям. Кстати, все девять детей предпринимателя умерли раньше него, однако мужчина этого не осознавал, ведь перенес тяжелый инсульт. OBOZ.UA расскажет, почему ушли в мир иной наследники Джона Фицджеральда Кеннеди и как живет его единственная живая дочь.

Впервые жена 35-го президента США Жаклин Бувье забеременела в 1960 году. Тогда семью постигло болезненное горе, ведь их дочь Арабелла появилась на свет мертвой. Через год избранница политика родила вторую девочку – Кэролайн Кеннеди, которую и обошло "проклятие" семьи государственного деятеля.

В 1960-м Жаклин Бувье и политик стали родителями сына – Джона Фицджеральда-младшего. Именно в тот день, когда был застрелен 35-й президент США, мальчику исполнилось три года. Он несколько нарушил семейную традицию, ведь высшее образование получил не в Гарвардском, а Брауновском университете. Сначала Джон Фицджеральд-младший работал помощником прокурора, а со временем основал общественно-политический журнал "Джордж". В 1996 году он сыграл свадьбу с любимой женщиной, актрисой реклам Кэролин Бессетт. Их супружескую жизнь сложно было назвать хорошей, ведь между ними часто возникали публичные ссоры и кризисы. Жизнь семьи трагически оборвалась 16 июля 1999 года в результате авиакатастрофы. Джон Фицджеральд-младший управлял самолетом, однако из-за плохой видимости потерял ориентацию в воздухе и упал в Атлантический океан.

Сразу после трагедии начала распространяться информация, что в семье Кеннеди решили больше никогда не давать мальчикам имя Джон Фицджеральд, ведь оно якобы "проклято".

В 1963 году Жаклин Бувье родила четвертого сына Патрика. Однако мальчик не прожил и двух дней после появления на свет.

Что известно о Кэролайн Кеннеди

Женщина окончила Рэдклифф колледж при Гарвардском университете и со временем начала работать в Метрополитен-музее. В 1988-м Кэролайн Кеннеди получила степень доктора юридических наук Колумбийского университета.

В определенный период наследница 35-го президента США попробовала себя в роли фотографа, однако в конце концов решила связать жизнь с юриспруденцией, политикой и благотворительностью. С 2002 по 2004 годы она работала директором Управления стратегического партнерства департамента образования Нью-Йорка, а сейчас является президентом Библиотеки Джона Кеннеди. В 2008-м Кэролайн Кеннеди принимала активное участие в предвыборной кампании Барака Обамы, а со временем претендовала на место в Сенате от штата Нью-Йорк, однако сняла свою кандидатуру. В 2013 году она была назначена послом США в Японии.

Кстати, довольно хорошо сложилась и личная жизнь Кэролайн Кеннеди. В 1986 году она официально связала себя узами брака с Эдвином Шлоссбергом. Сейчас супруги имеют вдох дочерей и сына.

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