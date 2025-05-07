'Им пока не бьют окна': Педан дал совет украинцам, которые слушают русскую музыку в авто

Украинский ведущий Александр Педан признался, что его сильно раздражает слышать российские песни, которые звучат из автомобилей. Он обратился к водителям, которые любят громко включать музыку артистов из страны-агрессора, с советом быть более толерантными и не провоцировать этими композициями других.

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Своим мнением шоумен поделился в проекте "Вайтліст". Он отметил, что дома за закрытыми дверями люди могут слушать что угодно, однако в публичных местах русская музыка должна быть табуированной.

"Меня откровенно бесит, когда проезжает автомобиль, а из него вопит русский рэп. Дома слушайте что хотите. Закрывайтесь и пойте себе, но в людных местах это, как минимум, может кого-то обидеть, как максимум – хорошо, что им пока не бьют окна. Люди, просто думайте, не провоцируйте. Нам хватает провокаций вокруг", – высказался ведущий.

В частности, как отметил Александр Педан, он не понимает украинцев, которые ездят на дорогих авто без глушителей, что делает движение транспортного средства значительно громче. По словам шоумена, на улицах ходит много военных и людей с посттравматическим стрессовым расстройством, для которых эти звуки могут стать тригерами.

"Нашему обществу надо стать более толерантным. На этой нетолерантности очень сильно играет Россия", – добавил Педан.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Жадан и Танчинец объяснили, кто в Украине выводит российские песни в топ и как это "лечится".

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