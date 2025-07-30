Им не позавидуешь: стало известно, как 88-летняя Ада Роговцева ведет себя с людьми, которые ей не нравятся

Великая актриса, талантливая женщина, символ достоинства и несокрушимости – именно так многие украинцы воспринимают 88-летнюю Аду Роговцеву. Она десятилетиями остается не только иконой украинского театра и кино, но и моральным ориентиром для своих коллег.

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В интервью журналистке Алине Доротюк актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые подробно рассказал о другой, менее публичной, но не менее впечатляющей стороне характера Роговцевой – как она ведет себя с людьми, которые ей не по душе. И, как признался артист, им точно не позавидуешь.

По словам Сеитаблаева, если Ада Роговцева кого-то не принимает, это сразу чувствуется – настолько сильна ее харизма и бескомпромиссная позиция.

"Я откровенно не завидовал бы тем людям, если они вовремя не понимали, что лучше дальше не продолжать. В этой небольшой ростом, прекрасной женщине такая сила убеждения и такое внутреннее достоинство, такая мощь внутри, что не дай Бог попасть под ее тяжелую справедливую руку. Но если она принимает, то ты через минуту даже забываешь, что вы никогда не были знакомы", – рассказал Сеитаблаев.

Он также рассказал, как Ада Николаевна всегда вдохновляет своим интеллектом. Она читает безостановочно: в поездках, между репетициями, дома. Постоянно открывает для коллег новых авторов, при этом с юмором относится к своей любознательности.

"Она постоянно открывает новых авторов, а сама при этом шутит и говорит: "Зачем мне это нужно? Скажи мне, для чего я читаю?" И читает. Она постоянно в поездки берет с собой книжки, и постоянно можешь видеть, как она читает. Она любит жизнь, она ее создает вокруг себя", – отметил актер.

Актер признался, что после смерти своей матери много тепла получает именно от Роговцевой: "Я могу сказать, что я имею счастье чувствовать материнское тепло от нее в том числе".

Несмотря на свой почтенный возраст, Роговцева активно работает и участвует в гастролях. И хоть напряженный график истощает даже более молодых актеров, Роговцева каждый раз демонстрирует удивительную выносливость и жажду сцены. "Это даже для нас, ее коллег, далеко не всегда легко физически. А она при этом дает пример – она заряжает своей энергией, когда выходит на сцену", – подчеркнул знаменитость.

Также он признался, что учится у нее не только актерству, но и жизни. Ее рассказы, жизненная мудрость, способность быть глубокой и одновременно человечной – все это помогает не сломаться под давлением эмоций и вызовов.

"Она никогда не дает советов. Она просто рассказывает какие-то истории. Или о себе, или о тех, кого знает. И здесь не столько важно, насколько они документальные, здесь чрезвычайно важно, насколько эти истории, это общение помогает тебе не разрушить самого себя внутри", – добавил Сеитаблаев.

Ранее OBOZ.UA писал, кого легендарная актриса Ада Роговцева ждет с фронта и почему 10 лет назад она стала персоной нон грата в России. Несмотря на свой почтенный возраст, она продолжает оставаться не только на сцене, но и в центре общественной жизни страны, в том числе поддерживая украинских военных.

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