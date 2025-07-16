Аде Роговцевой – 88: кого легендарная актриса ждет с фронта и почему 10 лет назад она стала персоной нон грата в России

16 июля свой 88-й день рождения празднует народная артистка Украины, живая легенда театра и кино Ада Роговцева. И несмотря на свой почтенный возраст, она и дальше остается не только на сцене, но и в центре общественной жизни страны, в частности поддерживая украинских военных.

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Уже много лет актриса живет войной – и не только потому, что ездила на фронт к бойцам, но и потому, что с нетерпением ждет домой своего внука Алексея, который сейчас на передовой. OBOZ.UA расскажет о переживаниях актрисы о судьбе близкого родственника и почему в России ее считают персоной нон грата.

О переживаниях за 33-летнего внука Роговцева рассказывала в интервью Сергею Жадану. По ее словам, полномасштабная война глубоко изменила его характер. Алексей возвращается с фронта совсем другим человеком – сверхчувствительным к звукам и с глубокими эмоциональными травмами: боится даже вздоха. Она добавляет: это не его вина, а реальность, с которой теперь живет каждый военный.

Ада Роговцева уже более десяти лет поддерживает украинских защитников. Еще с 2014 года она ездила в зону АТО и называет военных своими "детьми". "Мне хочется всех их обогреть, обнять, облюбовать, обцеловать, и главное – защитить", – искренне признается актриса. Она убеждена, что общество должно поддерживать не только солдат, а и их семьи. По словам Роговцевой, те, кто возвращается с войны, требуют особого отношения, любви и терпения.

В ее семье война коснулась каждого. На фронте – не только внук, но и зять, а остальная семья занимается волонтерством и помощью армии. Несмотря на свой возраст, актриса остается активной: она читает стихи, участвует в патриотических проектах, выступает с позицией поддержки воинов и рассказывает правду о войне.

Впрочем, за эту правду она заплатила большую цену. Еще в 2015 году Россия возбудила против нее уголовное дело. Причина – благотворительная помощь в поддержку украинских военных. "Мы собрали для госпиталя в АТО 52 тысячи гривен. В Москве услышали звон, но не знали, где он. Тогда я как раз донимала их, и они решили, что я в России заработала деньги и профинансировала военные действия", – рассказывала она.

До этого момента Ада Роговцева более полувека работала в российской культуре: выступала на сценах театров, снималась в кино, сотрудничала с ведущими российскими режиссерами. Но после 2014-го она категорически отказалась от сотрудничества со страной-агрессором. И, как оказалось, стала персоной нон грата в Российской Федерации.

Потерю российского зрителя и сцен Ада Николаевна восприняла болезненно, прежде всего в материальном плане. "Я не тот человек, который умеет накапливать деньги. Поэтому потеря российского зрителя отразилась катастрофически на финансовом состоянии. Но это несравнимая потеря с той, что несут наши соотечественники. У меня просто нет возможности что-то отдать детям, купить книги, которые я хочу. Я не имею возможности так часто ездить в село к себе, потому что каждая моя поездка на бензин забирает всю мою пенсию", – признавалась она.

Несмотря на это, она не жалуется. Говорит – самое большое счастье, что украинцы ей доверяют. "Мне украинцы простили. Никто и никогда меня не упрекнул. Не вспоминали. Я все рассказываю, я откровенна. Люди видят, что состояния у меня нет. Может, из-за этого появилось доверие", – говорит актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, как Ада Роговцева вывела из себя заслуженную артистку РФ на съемках сериала в 2014 году. Актриса тогда поприветствовала творческую команду патриотическим лозунгом "Слава Украине!", что не понравилось путинистам.

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